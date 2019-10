El peligro de tomar el mal camino

Columnistas

a situación extraordinaria por la que atraviesa nuestro país —con estado de emergencia en varias regiones, militares en las calles y toque de queda por varios días consecutivos— no debe tener como resultado que, por el legítimo afán de superarla lo antes posible, se tomen malas decisiones con las que habremos de convivir por mucho tiempo.

Por desgracia, ya se perciben algunas señales en ese sentido. La propuesta de un senador de oposición y ex candidato presidencial de duplicar de inmediato el salario mínimo es un ejemplo de ello, aunque hasta ahora parece una opinión personal. Más preocupantes fueron las declaraciones de los titulares del Senado y la Cámara, tras la cita que sostuvieron con el Presidente Piñera los representantes de los poderes del Estado, donde llamaron sin rodeos a un cambio de modelo económico, en un discurso muy reminiscente al que sólo unos pocos años atrás sustentó las nociones de la “retroexcavadora” y del “derrumbe del modelo”, hoy desacreditadas.

No hay que olvidar que el actual gobierno ganó con una mayoría imprevista la pasada elección precisamente con el discurso contrario: Chile no requiere refundar las bases de su organización económica y política, no es un “cambio de modelo” lo que el país necesita, sino reformas que ataquen los problemas que frenan nuestro desarrollo y afectan la calidad de vida de los chilenos. En suma, buen gobierno.

Coincidentemente, la agenda de reformas que impulsa el Ejecutivo en el Congreso aborda varios de esos ámbitos: trabajo, pensiones, salud, seguridad. Esa fue, por lo demás, la agenda que obtuvo la victoria en las urnas, no la refundación institucional que proponía el candidato perdedor.

Es cierto que la actual crisis debe motivar una profunda reflexión, y sin duda es momento de que la clase dirigente preste oídos más atentos a las demandas ciudadanas que dice representar. Pero las decisiones que se tomen en estos días pueden acompañarnos por años. Es preciso que sean las más acertadas.