El poder del propósito y la colaboración en tiempos de pandemia

Donna Barrera, jefa de Supply Chain, Melón S.A., #SoyPromociona

Durante estos meses, la crisis sanitaria nos ha afectado a todos de distintas maneras. Para muchos han sido tiempos de reflexión sobre el rol que cada uno de nosotros tiene en la sociedad chilena. Sabemos que debemos contribuir al bienestar del país, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. El observar la dura realidad que muchas familias están viviendo ha activado a muchas personas a compartir esta inquietud con sus conocidos, a exponer sus valores y sus convicciones para movilizar a otros. Creo que, en tiempos como los de hoy, nuestro rol social debe ser mucho más activo. Quienes tenemos la fortuna de no sufrir las consecuencias de esta pandemia debemos ponernos al servicio de quienes no tienen esta oportunidad hoy, contribuyendo con acciones que permitan que todas y todos tengamos una vida justa y digna, sea cual sea el escenario.

Con este sentir, generé un llamado a la acción y encontré varias personas que pensaban muy parecido a mí y tenían el mismo sentimiento de no saber cómo canalizar esta motivación. Surgió un grupo de trabajo sin un plan definido, pero sí con la convicción de que podíamos aportar desde nuestros conocimientos, talentos y experiencias. Nos unimos desde el propósito, eliminamos las barreras, nos olvidamos de los prejuicios, de las desconfianzas, de los intereses personales y solo nos concentramos en aportar lo mejor de cada uno para cumplir con este propósito que nos habíamos planteado. De a poco, se fueron sumando más personas, nos unimos con otras redes y nos fuimos expandiendo con un alcance que jamás nos hubiéramos imaginado.

Hoy a tres meses de haber realizado este llamado, hemos desarrollado dos iniciativas con un impacto social de 3.000 personas afectadas por la crisis sanitaria en nuestro país, contribuyendo desde la reconversión de emprendimientos y ayuda humanitaria a familias migrantes. Hemos generado alianzas con cerca de 15 organizaciones, entre las que se encuentran organismos intergubernamentales, organizaciones internacionales sin fines de lucro, redes nacionales, regionales y comunales.

Esta crisis ha activado a muchas personas que siempre hemos tenido la convicción de contribuir a nuestra sociedad, pero que no encontrábamos como hacerlo. Los factores claves que han impulsado el nacimiento de distintas causas sociales, en mi opinión, son el propósito y la colaboración, que tienen un poder increíble para movilizar y generar resultados. El propósito compartido y vivido por todos, que moviliza a las personas y hace dar lo mejor de si mismos, y la colaboración genuina que entrega un potencial sin límites e inimaginable para el aumento del alcance de acción y la obtención de resultados.

A nivel empresarial, no puedo dejar de pensar en el potencial que podrían desarrollar las empresas si replicaran esta forma de actuar, definiendo su propósito compartido y generando redes de colaboración en su entorno. Estoy convencida de que, actuando de este modo, puede marcar la diferencia para la reactivación económica, que tanto necesitamos hoy en nuestro país y en el mundo.