El profundo analfabetismo financiero de los jóvenes

Mónica Cavallini Gerente General Asociación de Fondos Mutuos

Mónica Cavallini

Sólo un 10% de los jóvenes chilenos evalúa su conocimiento financiero como alto, según la encuesta realizada por la Asociación de Fondos Mutuos aplicada a jóvenes que cursan estudios en nueve instituciones de educación superior a lo largo de todo el país. Si bien este número ya resulta alarmante de por sí, aún más preocupante es que aquellos jóvenes que se dicen preparados en materia financiera en realidad no lo están, pues solamente un 25% de ese pequeño porcentaje contesta correctamente todas las preguntas básicas que evalúan su grado de conocimiento financiero.

Para cambiar esta compleja realidad, es necesario visibilizar y cuantificar el nivel de conocimiento del mercado financiero y los indicadores de comportamiento de nuestros jóvenes frente al ahorro y el gasto, lo que hicimos en conjunto con Universia (red formada por 1.341 universidades, de 23 países) en la aplicación de una encuesta a más de 1.800 estudiantes de enseñanza superior.

El análisis de los resultados confirma algunas cifras ya conocidas, como el alto nivel de “analfabetismo financiero” que tiene este segmento, pero también desmitifica algunas tesis de estudios internacionales que indican un “exceso de autoconfianza sobre los conocimientos y capacidades financieras” de este mismo grupo etario. Según los resultados de esta encuesta, el 67% califica su conocimiento sobre el mercado financiero como deficiente.

Los datos anteriores nos sitúan ante dos escenarios desafiantes y sus potenciales problemáticas asociadas. Por un lado, hay un grupo de jóvenes que siente confianza no respaldada con conocimientos mínimos, quienes probablemente no sabrán ponderar los riesgos existentes o no considerarán las eventuales consecuencias, por lo que -en definitiva- tomarán malas decisiones. Por otro lado, el riesgo del grupo de los que saben que no están alfabetizados en términos financieros, es la eventual distancia con el mercado y sus productos, o -peor aún- que se vean expuestos y vulnerables ante posibles engaños o recomendaciones que no se ajusten a su perfil y necesidades de ahorro o inversión.

Estos resultados son sólo un primer acercamiento a los hallazgos del estudio, los cuales refuerzan la necesidad y la importancia de fortalecer la educación financiera en este segmento de la población, convocándonos a la tarea urgente que tenemos como sociedad de seguir entregando información de manera simple y clara a quienes en poco tiempo serán la gran parte de la fuerza laboral, contribuyendo al fortalecimiento del mercado y desarrollo del país. Debemos sembrar hoy, si queremos que sea posible cosechar mañana.