El trabajo híbrido entra en una tercera dimensión

JANINA CONBOYE

Después de dos años de trabajar en el dormitorio de visitas de mi casa, decidí cambiar las cosas y me fui a trabajar a un café en mi barrio del este de Londres. Cuando me instalé, me di cuenta de que el WiFi era tan lento que ni siquiera podía enviar correos electrónicos. Apenas tuve tiempo de terminar mi café antes de tener que volver a casa.

Me encanta mi departamento, pero el silencio no me agrada; francamente, lo odio. Otros, también considerando que trabajar desde casa es aburrido, no productivo o simplemente imposible. Pero hay una solución. El “tercer espacio” no es la oficina ni el hogar, sino un punto intermedio: un espacio profesional flexible y asequible a la vuelta de la esquina.

Dan Cable, profesor de comportamiento organizacional en la London Business School, entiende cómo el concepto del tercer espacio “resuelve un montón de problemas”.

En el contexto de lo que él llama “nuevas expectativas de los trabajadores”, donde las personas quieren más flexibilidad no sólo sobre cómo, sino también sobre dónde trabajan, el hecho de que los terceros espacios están cerca de nuestros hogares es clave. “A diez minutos de tu casa; ésa es una parte muy importante de esto. Nos estamos deshaciendo de una hora de viaje diario en cada sentido cada día... 10 horas de tiempo perdido”.

Agrega que los terceros espacios podrían ser parte de la revolución a largo plazo en nuestras formas de trabajar. “Es una solución específica, práctica y asequible”.

Arc Club es una de varias empresas emergentes que ofrecen espacios de trabajo conjunto cerca de donde viven los trabajadores de oficina en Londres, con instalaciones que incluyen escritorios individuales, cabinas telefónicas privadas, salas de reuniones, WiFi y café.

¿Quién utiliza estos espacios? Más allá de los candidatos obvios -como trabajadores independientes y fundadores de pequeñas empresas-, algunas personas quieren tener un par de días libres de su viaje diario o pueden querer acceder a un espacio profesional para escapar de sus hijos o compañeros de casa.

Los terceros espacios parecen encajar perfectamente en la forma en que el trabajo híbrido está evolucionando y dando forma al nuevo panorama de oficinas en las principales ciudades. Cuando hablo con aquellos en el sector inmobiliario comercial, la centralización parece ser su objetivo clave. Para atraer a los trabajadores de vuelta, las empresas están optando por espacios de oficinas de alta gama y ubicados en el centro con, o cerca de, gimnasios, cafés y restaurantes. Pero a medida que el regreso a la oficina se acelera, parece que muchos trabajadores sólo estarán allí durante parte de la semana laboral.

Muchos empleados actualmente pagan sus propias visitas al tercer espacio, pero éste es un costo que podría convertirse en parte de los paquetes de beneficios para empleados a medida que las organizaciones se enfocan en retener al personal en 2022 y más allá.

El hecho de que dicho servicio pueda ofrecerse como un beneficio, “eso me suena bien”, agrega el profesor Cable. “En mi opinión, se puede percibir un valor agregado, como un beneficio; como si estuvieras confiando en mí y liberándome para hacer mi mejor trabajo”.

Trabajar en un lugar nuevo puede aumentar la motivación y la productividad, ya que rompe con la rutina. La investigación sugiere que la parte de nuestro cerebro que regula la motivación responde mejor a la novedad que a lo familiar, por lo que incluso una oficina central ostentosa podría minar la productividad si los trabajadores pasan demasiado tiempo allí (sin mencionar el viaje diario).

Sólo tengo que caminar 30 minutos para llegar a mi oficina, pero si hubiera un espacio de trabajo fresco y flexible cerca de mi casa, estaría tentada a usar, especialmente si el café fuera bueno y mi empleador lo pagara.