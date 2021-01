Empresas más justas aún en pandemia

Columnistas

Michelle Senerman Directora ejecutiva Desafío 10X

Michelle Senerman

Una de las críticas frecuentes al mundo empresarial es que se le considera desconectado de la realidad social del país. El costo de vida en Chile es alto y muchos sueldos no están alcanzando. Los empresarios, como principales generadores de empleo, nos tenemos que hacer cargo. Las empresas del Desafío 10X entendemos y reconocemos que para mantenerse vigentes, una reactivación más sustentable es necesaria y, al sumarse a este desafío, la estamos abordando desde el ámbito social.

Durante el primer año del desafío más de 1.500 pequeñas y grandes empresas se sumaron a nuestra propuesta de abrir la discusión sobre la realidad salarial. Comenzar por revisar las brechas y hablar de este tema con los trabajadores es la invitación. Y de forma más concreta, pedimos a quienes estén en condiciones de hacerlo que establezcan un sueldo inicial de 22 UF y/o limiten la brecha a un máximo de 10 veces entre el sueldo más bajo y el más alto de la empresa.

Muchos de quienes se unieron antes de la pandemia, están generando ingresos significativamente menores como consecuencia. Sin embargo, siguen adelante. Muchos otros se han unido aún en este contexto.

Quienes se han sumado, lo han hecho porque les parece lo correcto y pertinente en este momento de la historia y reconocen que esto también los beneficia como empresa: está comprobado que a mayor satisfacción laboral, mayor es la productividad. Las empresas que tienen criterios responsables son más rentables porque se produce un motor y compromiso laboral más fuerte, con lo que se tienen equipos mejores que la competencia.

Algunos, eso sí, todavía no se atreven. Las grandes empresas, por ejemplo, aún nos miran con distancia, temen perder competitividad, y claro, modificar las condiciones de cientos de trabajadores no es algo fácil. Además, es un hecho que estamos en una época compleja a nivel global; la pandemia, el cambio climático, la extracción desmesurada de recursos, el aumento exponencial de la población con necesidades y demandas crecientes, son algunos de los temas que nos están presentando muchos desafíos. Estamos frente a un contexto que nunca antes en la historia habíamos vivido y es lógico que se haga abrumante pensar cómo enfrentarlo. Este contexto global genera una incertidumbre que no nos ayuda a dar el salto. Es entendible.

A pesar de esto, la mentalidad debe ser -y ya está siendo- otra, en donde sea posible desacoplar el crecimiento económico del impacto ambiental y del uso de recursos y a la vez aumentar el bienestar de las personas. La reactivación sustentable es el nuevo paradigma que debemos incorporar, y el Desafío 10X busca ser un aporte a cómo enfrentamos esta reactivación. Buscamos ser un ecosistema de empresas extraordinarias que comparten ideas, buenas prácticas y aprenden de otros, para adaptar mecanismos que permitan tomar los compromisos con plazos de adaptación.

Sabemos que es difícil y que hay que buscar las formas. Sacar a relucir la inteligencia, el compromiso y la creatividad, para juntar el dinero necesario y subir los sueldos. La invitación es a reflexionar y abrir el tema, el solo hecho de repensar la forma en la que hacemos las cosas y tener las ganas de comprometernos es sin duda un buen comienzo.

El incentivo a participar de Desafío 10X no sólo es financiero, sino ético.