En cultura, ¿una nueva mirada?

Columnistas

CARMEN GLORIA LARENAS Directora General del Teatro Municipal de Santiago

CARMEN GLORIA LARENAS

El sol de vacaciones de estos días parece poner en pausa todo, incluso el coronavirus que sigue ahí, presente y siempre atrevido con nuevas cepas. Sin embargo, el anuncio del primer gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric, revitalizó las expectativas en todas las áreas y revivió conversaciones y análisis. La cultura no es la excepción. El nombramiento de la futura ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Josefina Brodsky, gatilló nuevamente la esperanza, una que emerge desde un sector que ha mostrado falencias tan crudamente en evidencia en esta pandemia.

Ante la realidad de que no será posible abordar todas las deficiencias, vacíos y necesidades, sería bueno preguntarse a qué se le dará prioridad y cómo. Es sabido que hay programas del mismo ministerio que no han logrado impactar en forma eficiente y positiva al sector y es hora de enfrentar una reformulación que permita analizarlo todo de nuevo si es necesario. Y no solo pienso en los concursables, la herramienta más criticada de todas que, sin embargo, cumple con varios fondos objetivos de corto plazo que no deben ser desatendidos. Acabar con ellos o modificarlos no corregir el rumbo de manera completa, como muchos podrian pensar.

La nueva mirada que ha ido recogiendo la nueva administración sobre el Chile que queremos construir, permite tener fundadas esperanzas respecto del lugar que la cultura -y el sector en general- tendrán en el próximo cuatrienio, en aspectos prácticos importantes como la reactivación de la industria , así como en otros menos evidentes, como la presencia de la mirada cultural en las diferentes áreas del país y principalmente en su trayectoria de desarrollo.

Más allá de esa oportunidad que se abre y de los desafíos mencionados más arriba, es claro que ninguna ministra o ministro podrá llevar adelante, en soledad, los cambios que requiere el sector de la cultura. Esta es una tarea de Estado que, aunque debe ser liderada por la cartera de Cultura, debe trascender a ella, porque sus efectos abarcan mucho más de lo que ocurre en una sala de teatro, en las páginas de un libro o en una composición musical.

El verdadero desarrollo transita íntimamente ligado a la evolución cultural de una sociedad. El Gobierno debe atreverse a poner a la cultura, entonces, en un lugar diferente, nuevo y más transversal, para que el éxito de la nueva ministra no pase solo por la cantidad de recursos que reciba o el posicionamiento comunicacional de ciertas ideas o proyectos que logre su equipo.

Se necesita un protagonismo político, similar al logrado en materia de género. Ya se habla de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género será parte del comité político. Es plausible, entonces, plantearse si no debería suceder lo mismo con el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, dado que hoy entendemos y ya hace bastante tiempo, que la vida de una nación se funde indeleblemente en lo que llamamos cultura.