Encuentro con hombres notables

Columnistas

Mostrando la hilacha ya sin pudor y a riesgo de ser críptico, confesemos que el título de la presente entrega de recomendados semanales hace referencia a una película de fines de los 70, basada en un libro homónimo, y que lánguidamente se exhibía en una desolada sala del cine Normandie en la década de los 80.

Y para empeorar más la cosa digamos que la trama de ese filme no tiene nada que ver con los artículos de DF que hoy recomendaremos, aunque su título nos sirve, cual tonto útil, para invitar a la lectura de varias de las columnas filete empaquetadas por Project Syndicate y que publicamos partiendo el año.

Los Nobel de Economía Angus Deaton, Edmund Phelps y Joseph Stiglitz, personalidades reputadas como Raghuram Rajan, Jorge Castañeda y Larry Summers, además del ex premier Tony Blair fueron algunos de los personajes que, de puño y letra, prospectaron el 2018 que acaba de partir.

Como de seguro no tuvo el tiempo y la paz necesaria para paladearlos, acá les dejamos el link de sus columnas, así como la invitación a revisar las otras que incluimos en el mismo especial, como las de Klaus Schwab, Maurice Obstfeld y María Corina Machado. Leer nota



Y siguiendo en el ejercicio de las proyecciones, no estaría demás repasar cuáles son las apuestas que para el presente año está haciendo el staff de Financial Times, medio del cual DF tiene los derechos en Chile. El periódico británico hace este ejercicio regularmente y sus periodistas se precian de tener una alta tasa de aciertos. Leer nota



Así como en la anterior entrega los invitamos a revisar el debate abierto en Chile sobre las criptomonedas y la necesidad de que las autoridades le echaran un vistazo, en la edición de hoy de DF añadimos un nuevo capítulo al tema, revelando cómo el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha estado mirando el asunto, contactando a intermediarios y analizando cambios a las declaraciones juradas. Leer nota



El dólar ha vuelto a dar dolores de cabeza a los exportadores. La consistente baja de las últimas semanas ha encendido las alertas y ha hecho brotar las primeras quejas en este sector, en donde de reojo ya miran hacia el Banco Central y otras autoridades para ver si en una de esas se animan a darles un analgésico. Leer nota 1 - nota 2 - nota 3



Y cerramos esta edición semanal con dos noticias asociadas a la nueva dinámica laboral. Se sabía que tras la reforma del año pasado se activarían procesos algo más kafkianos en las relaciones laborales, partiendo por la definición de los servicios mínimos. Mientras varias empresas están en plena esgrima judicial con la Dirección del Trabajo sobre el particular, otras recién entraron en escena esta semana. ItauCorpbanca, por ejemplo, informó que es el primer banco en lograr acuerdo con sus trabajadores, en tanto que AFP Capital recibió en estos calurosos días de enero un balde de agua fría desde la DT, que le concedió sólo 48 trabajadores en calidad de servicios mínimos. Leer nota 1 - nota 2