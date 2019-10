¿Cuánto falta para llegar al desarrollo?

Erik Haindl

Superar el subdesarrollo ha sido una de las ambiciones más importantes de la política económica en los últimos 50 años. Al aumentar nuestro ingreso per cápita al nivel de los países desarrollados, se espera poder eliminar la extrema pobreza y permitir que todos los chilenos tengan una vida digna.

La pregunta es, ¿cuál es el PIB per cápita en que el país puede considerarse desarrollado? ¿Y cuánto falta para llegar a dicho desarrollo? Para contestar la primera pregunta puede utilizarse la información generada por el profesor británico Angus Maddison, referente al crecimiento de los distintos países a nivel mundial.

De acuerdo a los datos del profesor Maddison, las economías subdesarrolladas tienen un PIB per cápita de alrededor de 400 Geary-Khamis dólares de 1990. Podemos pensar que Chile tenía un PIB per cápita de ese nivel en 1810, cuando comienza su vida independiente. La barrera en que la economía pasa del subdesarrollo a una economía en vías en desarrollo se encuentra alrededor de los 3.000 GK US$ de 1990. Chile alcanzó este nivel recién en 1980, bajo el gobierno militar. Desde 1980 en adelante, nuestro país se considera una economía en vías de desarrollo. El siguiente nivel, en que se puede considerar una economía desarrollada, se obtiene al alcanzar los 12.000 GK US$ de 1990.

La mayor parte de los países europeos, más Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea, ya han alcanzado este nivel. Estados Unidos habría alcanzado este nivel de desarrollo en 1962, época en que estaba en apogeo el sueño americano de bienestar; Inglaterra lo alcanzó en 1973, Alemania en 1974, Italia en 1978 y Japón en 1977. Ningún país latinoamericano ha llegado a este nivel a la fecha.

En 2018, Chile consiguió un PIB per cápita de alrededor de 9.000 GK US$ de 1990. El modelo de una economía abierta y neoliberal, que promueve exportaciones, realizó el milagro económico de triplicar el ingreso per cápita en sólo 28 años, lo que nos puso a la cabeza de Latinoamérica.

Para llegar a 12.000 GK US$ de 1990 y alcanzar el nivel de país desarrollado, habría que hacer crecer el producto por persona en un tercio. ¿En cuánto tiempo se puede lograr esto? Si crecemos a un promedio de 3% anual, que es nuestro actual crecimiento de tendencia, y le agregamos un crecimiento vegetativo de la población de 0,7% anual, más una inmigración neta de 200 mil personas anuales, se obtiene un ritmo de crecimiento del PIB per cápita de 1,25% anual. A este ritmo nos demoraríamos alrededor de 23 años en alcanzar el desarrollo, es decir lograríamos llegar a esta meta hacia el 2041.

Como el despegue del proceso de desarrollo en Chile comenzó hacia el año 1840, nos habríamos demorado alrededor de 200 años en realizar el tránsito desde el subdesarrollo al desarrollo, lo que es un tiempo normal en términos de la experiencia internacional.