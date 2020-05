Fallo contra Mina Invierno: riesgo económico

Columnistas

María Isabel González Directora de Voces Mineras A.G.

María Isabel González

El Tribunal Ambiental de Valdivia dictó en agosto de 2019 una sentencia que conlleva un riesgo enorme para la minería, la principal actividad económica del país. Este fallo, que prohíbe las tronaduras de la Minera Invierno en Isla Riesco, en la región de Magallanes, ha significado que la mayor inversión privada de los últimos años en la zona deba paralizar sus actividades. Además, más de 1.000 trabajadores perdieron su fuente laboral, en la cual gozaban de empleos de calidad con rentas muy por encima del promedio regional.

La actividad minera es uno de los cimientos más sólidos en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas veces la sociedad tiende a subvalorar su aporte, sin tener en cuenta que para continuar la trayectoria de crecimiento y bienestar del país es imprescindible el desarrollo de la minería. Estudios serios indican que hoy los chilenos somos 42% más ricos gracias a la minería. Las estadísticas muestran que en las regiones con alta actividad minera el ingreso per cápita es significativamente mayor que en las regiones no mineras. Es más, el índice de Gini, que mide los niveles de desigualdad de países o regiones, es menor en las zonas mineras y la Región de Magallanes no es la excepción.

Es inaceptable que se detenga una actividad que beneficia a miles de familias, sin ofrecer ninguna alternativa, salvo conservar inalterables fósiles vegetales, enterrados a más de 100 metros de profundidad y de los cuales nada se sabría de no ser por la actividad minera. Incluso la empresa ofreció garantías para su conservación.

La minería y sus trabajadores han dado muestras relevantes de su compromiso con la sustentabilidad y el país. Durante este período de crisis sanitaria, a diferencia de los empleados públicos, han mantenido sus operaciones, conscientes de su importancia para que Chile cuente con una base económica sólida para enfrentar la crisis financiera post pandemia.

Pese a todos los grandes anuncios de autoridades y empresas por la mal llamada “descarbonización”, que paradójicamente sólo afecta a las centrales termoeléctricas a carbón, sin considerar las emisiones de otras actividades como el transporte, en 2019 el 35% de la energía eléctrica se generó con carbón. Le sigue por lejos el gas natural con un 18%. Nos guste o no nos guste, estas cifras se repetirán por varios años más.

No parece razonable que en un momento tan delicado como el que vivimos, en que los propios parlamentarios de la zona de Magallanes le están pidiendo al Gobierno que vaya en apoyo de los trabajadores cesantes, se permita cerrar una fuente laboral de calidad que da empleo digno a más de mil trabajadores. Sin embargo, no todo son malas noticias, la Corte Suprema admitió a tramitación los recursos de casación interpuestos por Mina Invierno, algunos de sus sindicatos y el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia.

Esperemos que el máximo tribunal del país pueda revertir esta decisión, que tanto daño está provocando en la región y que podría también hacerlo a la economía nacional.