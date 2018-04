Asociatividad, dos más dos

Franco Brzovic

Franco Brzovic Abogado Brzovic & Cia.

En sus primeras declaraciones, el ministro de Agricultura aseveró que la asociatividad será clave para las pymes agrícolas. Pero su declaración va más allá, pues también es aplicable a todas las actividades productivas y de servicios.

Con el impulso a la inversión que dará este gobierno, desafío importante para las pymes, entregará con seguridad la posibilidad única al sector privado de profundizar el desarrollo del país, diversificando los mercados, ampliando el universo de negocios y reforzando el esfuerzo de modernización e internacionalización.

La pugna de EEUU con China causa preocupación en empresarios y autoridades en cuanto a su efecto adverso en la economía chilena y consecuencialmente en las empresas, con lo cual hay un reto más que enfrentar.

Estas nuevas realidades obligan a retomar una vez más esta figura de la asociatividad, que resulta ser relevante pues posibilita, entre otros, el aumento de la competitividad de empresas nacionales, que actualmente pudieran operar a baja escala.

Se desprende en forma clara la necesidad de que las empresas y empresarios se unan para ser más eficientes en sus costos y procedimientos de producción y comercialización como de servicios. Pero unirse no es lo mismo que asociarse. Esto último implica crear nexos estables, que dependen de los objetivos del grupo de empresas y su convergencia con el interés particular, de la figura legal, la calidad de la comunicación y de la información, los niveles de educación, la idiosincrasia, la confianza, entre otras variables. En este sentido es fundamental pasar desde el individualismo empresarial a la cultura de trabajar en grupo, en razón a las ventajas de la asociación para la producción y éxito en los mercados.

Los modelos asociativos deberán contar con medios jurídicos eficientes. Entre ellos el tipo societario o empresario individual o EIRL, la figura de la asociación o cuentas en participación, donde se mantiene la individualidad de cada uno de los participantes o asociados y también la institución de las cooperativas, estas últimas cobrando especial relevancia en vista del tratamiento tributario que las beneficia.

En términos muy sencillos, el capital de las cooperativas, que puede ser variable e ilimitado, se formará con los aportes de los socios suscribiendo lo que se denominan las cuotas de participación (que corresponden a las acciones en las sociedades anónimas).

El patrimonio tendrá importancia para premiar con intereses el aporte de capital y distribuir excedentes a sus socios. En el primer caso, el saldo favorable del ejercicio comercial, esto es el remanente que resulte después de absorber las pérdidas, si las hubiere, y constituir o incrementar los fondos de reservas obligatorios y voluntarios, se podrá destinar al pago de los intereses del capital. Si se generare un nuevo saldo, denominado excedente, podrá distribuirse entre los socios o dará lugar a la emisión liberada de cuotas de participación, al igual que las sociedades anónimas.

Ahora bien, si la cooperativa provee bienes o servicios a sus socios, el excedente que obtenga no se afectará con el impuesto de Primera Categoría. A su vez, si los cooperados realizan operaciones con la cooperativa, y se trata de su giro habitual, por ejemplo un productor de frutas las vende a la cooperativa, el excedente de la cooperativa no solo no se afecta con el impuesto indicado, sino que los socios tampoco tributarán finalmente con sus impuestos personales por los excedentes que les distribuyan.

En el IVA, la ley contempla diversos casos que se eximen de dicho impuesto, entre otros, las cooperativas rurales, servicios de éstas a sus socios, etc. Respecto de la Patente Municipal, cuando la entidad declara que no persigue fines de lucro y consecuencialmente no hace repartos, se encuentra totalmente exenta de esa carga. En caso contrario, se grava solo con el 50%.

En definitiva, oyendo a las autoridades de gobierno, a los empresarios y muy especialmente en el caso de las pymes, esta herramienta de la asociatividad provee soluciones de importancia, como en el caso de las cooperativas, en que las exenciones de impuestos significarán mayor capital de trabajo en manos de privados.