Un puzzle tributario más claro

Si Henri Berr, uno de los destacados cerebros de la filosofía contemporánea, creador de la genial Escuela Internacional de Síntesis, tuviera que resumir en pocas líneas seis años con tres reformas tributarias y una en trámite, no hay duda de que, a pesar de su exitoso método, “tiraría la esponja”.

Sin embargo, no podemos eludir un breve resumen, en forma sencilla, de por qué se ha debido realizar otra reforma, cuando la experiencia indica que tantos cambios generan incertidumbres, principalmente en los inversionistas.

A diferencia de las reformas anteriores, preparadas con una fuerte carga ideológica —que en el caso de la más reciente obligó a “cocinarla” en el Senado para obtener un aterrizaje razonable—, el actual proyecto tributario no tiene ese componente, lo que es suficiente para justificarlo. Con más de trescientas páginas, principalmente intenta corregir varias normas de las anteriores reformas, pues a la luz de la simple lógica cualquier cambio, aunque sea menor, significará repasar toda la historia para entenderlo adecuadamente y aplicarlo. Se verán así muchas normas transitorias.

El Servicio de Impuestos Internos tendrá un protagonismo vital, y de acuerdo con su impecable y eficiente labor —reconocida una vez más al interpretar y aplicar las anteriores reformas—, en sus manos estará llevar adelante la simplificación esperada, principalmente en favor de las PYME. También la labor de especialistas será necesaria, pues mas allá de prejuicios o tonteras de sus críticos, son quienes por su deber profesional deben apoyar a los contribuyentes para resolver esta maraña de normas, tanto legales como administrativas.

La certeza jurídica, uno de los pilares de la reforma, se enfocó, entre otros aspectos, en reconocer la realidad jurídica de las normas sobre elusión, remitiéndose en casos al Código Civil: gran avance. Se propone crear el Defensor del Contribuyente, como asimismo apoyar a fortalecer los derechos de estos. Aborda también las condonaciones en procesos judiciales, pagos del FUT antiguo, y un impuesto para sanear las inversiones en el exterior, esto último a pesar de algunas críticas, respetables, pero desinformadas o ideológicas.

El cambio más importante es sin duda volver al sistema integrado, pues el régimen atribuido creado en las reformas anteriores lo hacían impracticable en empresas con socios en otras sociedades, y fatal para las PYME por su complejidad; también el semi integrado, letal por su excesiva carga tributaria. Lamentablemente, la reinversión en otras sociedades y los retiros en exceso de utilidades no se consideraron en el proyecto.

Gravar las transacciones virtuales —como música, películas, libros, etc, en plataformas que no tienen fronteras— constituye una novedad. El impuesto del ingreso a estos servicios tendrá una tasa de 10%, a mi parecer excesiva, pues se aplica sobre el ingreso y no la utilidad.

La boleta electrónica, la depreciación instantánea, junto con el tratamiento especial del IVA en viviendas de determinados montos, son otros de los incentivos especiales del proyecto.

En definitiva, tenemos una reforma en curso y políticos que abogaron por rechazar la sola idea de legislar van en retirada y me imagino que la astucia del gobierno y parlamentarios harán esta vez una razonable negociación para avanzar, pues con ello se asegura algunas reformas urgentes, principalmente para volver al sistema integrado y las otras medidas de incentivo a la inversión.