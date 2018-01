Guerra Mundial Z

Columnistas

Casi como poseso por un desconocido virus, sin aviso previo, como si fuera un zombie desenfrenado que corre pegando mordiscos contagiosos a quien se le cruce por delante, el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, terremoteó la pausa que debe caracterizar un fin de semana de enero. Todo comenzó el viernes en la noche en las redes sociales e incendió las praderas de los días siguientes.

Las hipótesis afiebradas, atizadas por las torpes palabras de Romer, daban para especular sobre una especie de conspiración internacional orquestada por los más tenebrosos servicios secretos del mundo, infiltrados tras años de rigor en la meca misma de los organismos multilaterales emblemáticos del capitalismo. La hipótesis: una potencial manipulación de información de Chile, amañada con intencionalidad política para dañar la agenda del gobierno reformista de centroizquierda de Michelle Bachelet.

Vaya.

Las bestias contagiadas por el bicho difundido por Romer se desataron y salieron a morder. El virus caló hondo. Crisis, fraude, mentira, fue lo más suave que se dijo, hasta que todo el andamiaje delirantemente conspirativo se cayó solo a pedazos, develando que el señor Romer probablemente sí sufre de los efectos distorsionadores de un extraño virus... aunque definitivamente uno que no era el que se creía.



Eduardo Bitran la hizo. Guste o no, sea o no como se dice que son las cosas, lo cierto es que la foto sellando un acuerdo histórico con SQM ya está en los resúmenes de fin de año. Jugó al duro y todo indica que terminó doblegando a quienes siempre se pensó que eran huesos duros de roer. El tiempo dirá, aunque por lo que se ve en la edición de hoy en su denuncia de presiones por parte de PCS, pareciera que el hombre va a pelear hasta el último round.



El Papa Francisco, se dijo, no iba a dejar a nadie indiferente en su visita a Chile. Y vaya que lo confirmó. En un mundo desalmado, el pontífice puso acentos incómodos para muchos, sacudió avisperos y creó polémicas. Los saldos y coletazos decantarán con los días y cada cual sacará sus propias conclusiones, como corresponde a gente grande.



Y cerramos esta entrega de recomendados, que dará paso a una pausa de dos semanas a estos envíos por razones de vacaciones, con los resultados de la encuesta que periódicamente realiza EY en alianza con DF y que mostró en su última versión que cerca de un 50% de las empresas tiene planes de elevar sus inversiones en 2018 ante la mejora de las expectativas.