Empresas Made in Chile: un nuevo paradigma

Guillermo Carey Presidente Cámara Chilena Norteamericana de Comercio

Si miramos en cualquier dirección detectaremos la presencia de marcas de multinacionales y empresas que ven a Chile como un país interesante para la comercialización y diversificación de su oferta de valor. Eso demuestra nuestro posicionamiento como un país atractivo para el desarrollo de negocios gracias a su estabilidad financiera y política, y también a una institucionalidad reconocida a nivel mundial.

¿Y qué sucede con las empresas Made in Chile, las 100% locales, que usualmente nacen de la mano de emprendedores con proyectos e ideas que el día de mañana podrían contribuir a la competitividad del país?

El mundo ha cambiado y tenemos que enfrentar en forma permanente nuevas exigencias y necesidades. La forma de trabajar y comunicarnos también se modificó en una época de nuevos paradigmas y disrupciones. Por tal motivo, las empresas locales y, en especial, quienes recién están comenzando el desarrollo de nuevos negocios, no pueden estar ajenos a conceptos como compliance, gobierno corporativo, transformación digital, ética corporativa, políticas de diversidad e inclusión, mercado laboral del futuro, inteligencia artificial, ciberseguridad, redes sociales, economía circular y desarrollo de nuevos procesos de trabajo.

Las empresas chilenas están experimentando nuevos procesos de adaptación. Hoy, por ejemplo, se habla de la industria 5.0, es decir, aquellas organizaciones que se están preparando para la conformación de equipos entre seres humanos y robots. Esto considera otros desafíos, como el envejecimiento de la sociedad y conflictos intergeneracionales, la necesidad de incorporar nuevas políticas de gobiernos corporativos que estén conectadas con las inquietudes de la sociedad civil y de empresas extranjeras. También incluye la visión sobre un mejor estándar de vida junto con espacios orientados a la promoción de la creatividad y el desarrollo de productos y servicios con altos estándares de calidad.

Chile está experimentando la revolución digital, pero la clave es mirar con ambición nuevos caminos, una meta que será realista en la medida que interioricemos las ideas y conceptos antes mencionados desde la génesis de los proyectos y emprendimientos. En las misiones que hemos liderado desde AmCham a Estados Unidos, he observado ecosistemas de negocio que son exitosos porque sus respectivos sustentos han sido planteados como parte de la evolución empresarial, la que está ligada a modelos de colaboración entre todos sus miembros.

Es cierto que este cambio de paradigma, esta nueva forma de plantear el desarrollo de empresas Made in Chile no es parte de una fórmula. Cada realidad es distinta y dinámica. Sin embargo, gran parte de este trabajo yace en la declaración de principios de los emprendedores del mañana. La conformación de las empresas exige procesos mucho más integrales, donde es esencial no pensar en límites, sino en oportunidades.

Desde otra óptica, las Pymes también son parte de este fenómeno. Sus desafíos están estrechamente ligados a factores financieros, tecnológicos, el desarrollo de valor agregado, talento humano y la promoción de alianzas estratégicas. Ellas generan el 40,6% del empleo, por lo que su desarrollo y estabilidad son esenciales para la competitividad del país. El objetivo es que este tipo de empresas continúe creciendo a la par de un proceso de transformación flexible, abierto a las futuras necesidades del mercado y sus nuevos paradigmas.