Impuestos a la renta e incertidumbre

Columnistas

Germán Campos, socio de Tax & Legal de PwC

Independiente de las incertidumbres propias de una nueva reforma tributaria; las empresas deberán también enfocarse, a partir de este año, en cómo registrar obligaciones o activos por impuesto a la renta inciertas.

Desde este 2019, será obligatorio registrar, en las empresas obligadas a las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en inglés); los efectos de impuestos a la renta de empresas en escenarios de incertidumbre. Como ejemplo de estas sociedades, tenemos a todas las que transan sus títulos en Bolsa de Comercio; las registradas en la Comisión Mercado Financiero (CMF anterior SVS), entre otras.

La interpretación de estas normas internacionales (IFRIC 23) regulan los criterios bajo las cuales las empresas deberán registrar sus obligaciones por impuestos a la renta, inciertas; o activos por recuperar inciertos. En otras palabras, se deberán registrar contingencias probables con la autoridad tributaria, que pueden devenir en pagos futuros; por aplicación de algún criterio distinto al sostenido en fiscalizaciones por el SII.

La amplitud de materias en las que no existe certeza y, en consecuencia, hay incertidumbre, son numerosas, partiendo por lo que es un gasto necesario o no; errores en depreciaciones para fines impositivos; limitación de ciertos gastos con contrapartes extranjeras relacionadas en ciertas circunstancias, efectos de ajustes en precios de trasferencia, cambio en criterios de fiscalización, y un largo etc.

Estos registros se deben abordar en un trabajo interdisciplinario entre las áreas financieras de la empresa y las tributarias, ya que hay que combinar experiencias y conocimientos tributarios y contables.

En efecto, será relevante analizar cada posición incierta a la luz de un análisis técnico fiscal de si habrá posibilidades de sostener algún criterio disímil con la autoridad tributaria, en la medida que haya más de un 50% de probabilidad de ganar un caso a nivel de los tribunales de justicia. Ese análisis es complejo, ya que en nuestro sistema legal las sentencias judiciales solo aplican al caso en que se sentenciaron; y en base al mérito del proceso, pruebas rendidas, etc.

Por lo tanto, este año se observará incrementos en pasivos y activos por impuestos a la renta inciertas, con efecto en resultados de las empresas.