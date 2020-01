Tres acciones para adelantarse a marzo

Javier Zabala

Comparado con octubre y noviembre se siente una baja en la violencia en las calles. Algunos lo interpretan como que ya tuvimos una inflexión de la tendencia. Otros, como que estamos en la calma del ojo del remolino y que lo revuelto y correntoso volverá cuando se les aparezca marzo. Si fuese así, preguntas a hacerse en este ambiente pueden incluir ¿cómo no me duermo entre tanto para no ser como el camarón que se lo lleva la corriente? Sino, ¿cómo tomo acción para que mi organización adquiera las habilidades del pescador que obtiene la ganancia en este río revuelto? Y ¿valdrán la pena estas ganancias?

Un reciente estudio y encuesta de Accenture a 200 directivos de primera línea y más de once mil trabajadores y consumidores a nivel global responde algunas de estas preguntas. Con respecto a “las ganancias de pescador” posibles, muestra que cuando las organizaciones cuentan con cierto escaso (8%) tipo de directivo -que el estudio llama pioneros- estas empresas se diferencian sosteniblemente y muestran un claro beneficio versus sus pares lideradas por gerentes tradicionales. ¿Cuánto? Con crecimiento de ventas 22% por encima del promedio, y crecimiento de EBITDA de 34%.

El estudio muestra que estos líderes pioneros usan las habilidades de los dos lados de su cerebro equilibrando habilidades centradas en las personas con habilidades analíticas. Pero que la gran mayoría (89%) de los directivos actuales tienen títulos de escuelas de negocios o ingenierías, y que han perfeccionado casi únicamente habilidades como el razonamiento crítico, la toma de decisiones y la orientación a los resultados. Estas capacidades siempre serán vitales, pero los propios directivos (65%) reconocen ser más débiles y necesitar fortalecer la empatía y la intuición, para lograr un enfoque que equilibre sus lados izquierdo y derecho.

Tres son las acciones simultáneas que observa la encuesta y recomienda el estudio para equilibrar las organizaciones y buscar mejoras de competitividad que den resultados de corto y largo plazo:

Detectar y apalancar a los pioneros internos a todo nivel jerárquico de la organización, dado que estos tienen dos veces más probabilidades de estar motivados para dar lo mejor de sí mismos. Y también externamente, ver formas de cooperar con sus clientes con características pioneras pues estos tienen el doble de probabilidades de recomendar o elegir una marca más cara porque prefieren lo que representa.

También impulsar cambios profundos y amplios—a nivel organizacional como individual—para asignar esos pioneros, y aplicar este enfoque ambidiestro, a los problemas con mayor valor, y con mayor combinación de factores blandos y duros.

Finalmente, si bien el 50% de los directivos pioneros está re-capacitando (haciendo “reskilling”, que es el nuevo término en inglés) a sus equipos—y a sus gerentes de primera línea, en particular—en la práctica los encuestados indican que esto no les resulta suficiente, y 46% reporta estar haciendo búsquedas de ejecutivos fuera de su organización.