Juventud silenciosa

Gonzalo Said Presidente Fundación Generación Empresarial

Gonzalo Said

La semana pasada tuvimos la oportunidad de organizar, junto al Grupo Ciencia + Diálogo, el Segundo Encuentro de Jóvenes y Empresas, ocasión en que 222 estudiantes de todo el país –de 52 establecimientos de Arica a Punta Arenas- se reunieron a conversar con 44 líderes empresariales.

Hay que reconocer que en algunos segmentos etarios la juventud actual está algo estigmatizada. Abundan las referencias a ella como un grupo con desidia, falta de iniciativa o compromiso y, muchas veces, incapaz de aportar con ideas para superar los obstáculos que enfrentamos como sociedad.

No obstante, este encuentro nos demostró exactamente lo contrario. Jóvenes y empresarios de diferentes orígenes -regiones, tipos de establecimientos, edades- compartían cualidades y sueños comunes. En primer lugar, quiero destacar la disposición a escuchar con interés genuino para aprender de otros, no como una impostura temporal condicionada por la actividad. Las intervenciones de los estudiantes dejaron en claro que son parte de una juventud que quiere aprender, pero a la vez entregar sus propias soluciones, distintas y acordes a la nueva realidad que viven.

Subrayo también la transparencia con la que hablan los jóvenes. Son espontáneos y no tienen miedo de plantear una posición distinta a la “políticamente correcta”. En una de las salas un estudiante se presentó como alguien que, aunque no “era un alumno ejemplar”, veía la necesidad de hacer un cambio, entre otras cosas partir por fomentar el respeto a la autoridad. En otra de las actividades se planteó un dilema que implicaba evaluar la ayuda a estudiantes que no tenían recursos para solventar una cuota de curso. La mayoría se inclinó por buscar alternativas para ir en ayuda de ese grupo, pero varios plantearon -luego de la intervención de un dirigente gremial- lo importante que es no validar conductas “free riders”, sin motivos de peso, pero asistir a quienes sus circunstancias les impiden participar.

Es sorprendente el interés que muestran los jóvenes por escuchar las experiencias de emprendedores, con sus éxitos y fracasos. Estos líderes pudieron interactuar con hombres y mujeres de empresas e instituciones públicas, conocer su historia, aprender de sus errores y oír sus consejos. En las intervenciones se destacó la importancia de ser resilientes, de aprovechar las oportunidades para estudiar o emprender y no rendirse ante los tropiezos.

Como dijo uno de nuestros directores, “se dice que los jóvenes son el futuro, pero en realidad son el presente”. Y estos 222 líderes de todo el país nos demuestran que existe una juventud menos estridente, pero con capacidades, ideas y sueños suficientes para reforzar la senda de desarrollo por la que avanza Chile y que no se inmoviliza ante el miedo. Son estos espacios de conversación los que permiten derribar barreras, construir confianzas y aprender de otros, en especial de los nuevos líderes, que de manera silenciosa se están preparando para tomar la posta del progreso.