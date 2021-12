La cultura en la nueva administración

Columnistas

CARMEN GLORIA LARENAS Directora general Teatro Municipal de Santiago

CARMEN GLORIA LARENAS

Muchas etapas abiertas a comienzos de este 2021 ya han sido superadas. Hemos discutido, decidido, definido. Y llegó el momento de hacer lo mismo respecto de la cultura. ¿Cuál es el rol que esta jugará en los años que vienen? No solo bajo el mandato del gobierno recién elegido, sino también pensando en el largo plazo para el desarrollo de Chile. Con la pandemia quedó al descubierto la precariedad de un sector que necesita transformarse, desde diferentes puntos de vista, para comenzar una nueva etapa.

Hay un pendiente claro en la gestión de los espacios culturales. Los bajos aportes públicos -y otras veces el cambiante compromiso privado- a las organizaciones más establecidas, han dificultado desarrollar proyectos de largo plazo, con visiones que tengan etapas, de miradas diversas (todos merecen expresarse en una sociedad democrática), que permitan salir de la premura para dar paso a procesos más profundos, más lentos y beneficiosos para todos.

Y el trabajo que deben encabezar los gestores, que son quienes tienden puentes entre artistas y proyectos artísticos y los públicos, debe poner estándares más altos en transparencia, eficiencia y sostenibilidad. De esa manera crecerá la confianza desde un lado y otro.

En alguna conversación, un gestor me comentaba que el secreto del Teatro Municipal de Santiago, para ser sostenible, debiera disminuir la cantidad de artistas de sus cuerpos estables, para hacerlos "flexibles" según la necesidad de cada temporada. Es un comentario que he escuchado otras veces, pero que me llevó a contra preguntarle si acaso esa misma visión flexible también se aplicaba, por ejemplo, a otras carreras profesionales. Es decir, si de acuerdo con la "demanda del mercado", se sacan o suman vacantes para formar ingenieros o abogados en las universidades.

Hay que decirlo con fuerza: el Teatro Municipal de Santiago es también un espacio de formación y creación y fuente laboral para muchos artistas de Chile, y no comparto que mientras las oportunidades abundan para otras formaciones profesionales, para los artistas algunos pretendan restringirlas. Una opción es no hacerse cargo de este tema, pero entonces vale la pena revisar la historia y apreciar cuánta relevancia han tenido a nivel internacional artistas y creadores chilenos que, con más inventiva que apoyo, logran que se hable de Chile tanto como lo consiguen el cobre, la política o el deporte, por mencionar algunos. La cultura puede convertirse en un pilar de la marca país que proyectamos hacia el mundo y también ser parte esencial de nuestra identidad que trasciende las fronteras.

Artistas, abogados, ingenieros, diseñadores, todos formamos parte de una misma sociedad y, aunque el medio cultural siempre más crítico y provocador toma opciones más visibles en materia de ideas y política, eso nada tiene que ver con las oportunidades que como país debemos ofrecerles a nuestros mejores talentos.

Por eso, más que sentir envidia de otros países por lo que tienen, mirémonos para ver quiénes somos y trabajemos duro para lo que queremos llegar a ser.