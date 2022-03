La equidad de género como genuina herramienta en maximizar el beneficio económico

Columnistas

Catalina Fernández C., directora de Responsabilidad Social Inclusiva, Fundación Ronda

Al igual que el mundo, nuestro país se tiñó de múltiples acciones para conmemorar el pasado 8 de marzo, donde una de las áreas más interpeladas fue la dirección de personas de las distintas organizaciones públicas y privadas, donde aún en el 2022 pudimos ver que algunas siguen creyendo que la equidad de género se trata de regalar flores o chocolates, más que de impulsar el trato equitativo entre mujeres y hombres.

Y es que el cambio será tan genuino como que simplemente en el corto plazo las empresas y organismos públicos que no apliquen la equidad de género tienen pronta fecha de vencimiento, porque mujeres y hombres no elegiremos trabajar, contratar o comprar en compañías que no estén comprometidas con promover la igualdad de oportunidades y condiciones.

Cuando hablamos de equidad de género nos referimos a garantizar derechos, oportunidades y tratos igualitarios entre hombres y mujeres. Y es que la corresponsabilidad y conciliación no son valores de la institución estrella en responsabilidad social, sino mínimos que se deben fomentar y cumplir. Sólo las que cuenten con este "desde" en su gestión, tendrán mejores profesionales que puedan retener en el tiempo, mejores resultados y, por ende, un mayor posicionamiento de marca. Así de simple, su beneficio económico está en juego.

Las personas necesitamos de nuestro trabajo y de nuestra familia, por eso es fundamental implementar la Norma Ch3262, la cual otorga una gran oportunidad a todos los sectores a promover la participación laboral femenina en igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y conciliación, certificándose en ésta de manera muy simple, ya que opera como una ISO 9.000.

Esta norma chilena sobre igualdad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal fue diseñada hace ya 10 años y convoca a las empresas e instituciones de todos los tamaños y sectores a gestionar que las trabajadoras y trabajadores nos desarrollemos en igualdad de condiciones, tomando conciencia sobre la necesidad de impulsar un cambio cultural que apunte a una corresponsabilidad de roles y conciliación del trabajo con nuestras actividades personales y familiares.

Para resignificar el 8M, implementar la norma en nuestra organización es la mejor flor o chocolate que podemos darle a las mujeres para el resto de los 364 días del año.