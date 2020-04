La escala del problema

Columnistas

Elena Carretero Gómez Economista

Elena Carretero Gómez

Bonita manera estamos viendo de comprobar que la globalización es total en este planeta, gracia al Covid-19. A propósito de "planeta", ¿en qué escala vamos a enfrentar la pandemia? ¿Más grande o más chica, más macro o más micro?

El Washington Post publicó un análisis sobre la movilidad de las personas y la propagación del virus al cual vale la pena dar una mirada de escala. En el escenario 1 de este análisis, dejamos que en una población (o conjunto de pelotas), las personas (o "las pelotitas") se muevan libremente, entonces "las pelotitas" se tocan y contagian rápidamente, y como todos se enferman al mismo tiempo, el porcentaje que necesita atención es tan grande que los servicios de salud colapsan.

En el escenario 2 se pone una barrera en la zona mas afectada, pero se sigue permitiendo que las "pelotas" se muevan y, como ninguna barrera es infranqueable, las pelotitas o personas se acaban saliendo y se produce el mismo efecto anterior. En el escenario 3 se dejan algunas pelotitas sin moverse y vemos menos contagios, y además algunos recuperados, por ende menos colapso sanitario. En el escenario 4 tenemos mas pelotitas sin moverse, por lo tanto es mucho más lento el contagio y hay más tiempo para que se recuperen los infectados, se logra superar sin colapsar.

Hoy estamos mirando el problema desde una región o un país, cuando deberíamos mirarlo desde el planeta entero. Es decir, si la frontera es entre países y un país restringe movilidad, pero el otro no, acabará pasando lo mismo. Así además lo estamos viendo, China y Corea que, restringieron su movilidad y han controlado en mayor medida la emergencia sanitaria, ahora se están cerrando a otros para no repetir lo ocurrido. Mientras que no haya una cura y posterior vacuna, la escala es necesariamente global. Chile ahora ya está enfrentando las primeras etapas del problema y tiene que tomar las medidas de no movilidad, y aquí también importa la escala. El gobierno, las empresas y las familias son organizaciones de distinta escala y cada una con la tarea de fijar ciertas reglas para paliar los efectos de la crisis en su propio ámbito, pero todas poseen el mismo denominador común: están conformadas por individuos y de ellos depende la solución del problema.

Por favor, organicémonos bien y quedémonos en casa. Lo bueno es que si lo hacemos no vamos a necesitar tanto, las necesidades básicas son muchas menos —¡muchas menos!— si uno no se tiene que mover.

Por último, los medios de comunicación tienen la gran tarea de informar sobre la gravedad del problema y promover campañas para incentivar el cumplimiento de la no movilidad, entregando información verídica y técnica. Que los individuos en la escala más chica tomemos acciones correctas depende de lo bien informados que estemos. Los medios de comunicación y difusión son especialmente cruciales en las crisis donde abundan las noticias falsas.