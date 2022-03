¿La fertilidad es un tema que se debe abordar en la oficina?

Columnistas

El año pasado, Raina Brands publicó actualizaciones de su currículum vitae en Twitter. No hay nada inusual en que una académica muestre su trabajo al público. Pero en este caso, el enfoque para la profesora asociada de la Escuela de Administración del University College de Londres (UCL) no era profesional, sino personal: “pérdidas recurrentes de embarazo” (2019-2020) y el nacimiento de su hijo (2021) ). “Aunque una línea en un currículum no puede hablar del profundo trauma físico y emocional de una pérdida del embarazo”, escribió, “creo que es hora de actualizar los currículum académicos para incluir toda la vida de las mujeres”.

Recibió algunas críticas sobre la sabiduría de compartir esos detalles personales en un ámbito profesional, pero en gran medida la respuesta fue positiva, y algunas personas dijeron que harían lo mismo. Casi un año después, Brands dice que está “contenta” de haberlo hecho.

Cuando sucedió ella no se lo dijo a nadie. Si hubiera sido una muerte en la familia, todos lo sabrían y lo tomarían en cuenta. Pero “la vida académica se trata de publicar o perecer. Mi productividad se vio afectada. Una vez que superé el dolor, se me ocurrió que muchas mujeres no pueden hablar sobre el aborto espontáneo. Pensé que debería decirlo en voz alta y ponerlo en mi currículum”.

Las reacciones a cuentos de eventos de la vida son intensamente personales. Algunas personas necesitan poner un límite a su dolor y ansiedad para que el trabajo se convierta en un escape. A otras les resulta imposible evitar que esos sentimientos se filtren en su vida profesional. Muchas veces las personas pueden reaccionar de ambas formas. Los límites no son, no obstante, fijos; pueden cambiar con el tiempo.

Burgess Mee, un bufete de derecho familiar, espera que su nuevo puesto de oficial de fertilidad ayude al personal a sentirse más cómodo al hablar sobre la planificación de una familia, el embarazo y los problemas de fertilidad. Natalie Sutherland, la socia de derecho familiarquie asumió este cargo, me dijo que el estrés de lidiar con tales problemas se hizo evidente cuando escuchó a empleadas de la City de Londres hablar en un seminario sobre los problemas de navegar el trabajo mientras enfrentan la infertilidad, la fecundación in vitro (FIV) y el aborto espontáneo.

También ella quiere que las empleadas sientan que la maternidad es compatible con una carrera.

Un oficial de fertilidad podría ayudar a los aspirantes a padres a seguir sus carreras y también ayudar a los empleadores a planificar las brechas de personal en torno a las citas médicas y la licencia parental. Sutherland espera animar a los hombres a hablar con ella también.

Un estudio sobre el impacto de los problemas de fertilidad en los empleados masculinos reveló su renuencia a revelar problemas, una disminución de la productividad y problemas de salud mental o emocionales que luego comprometieron su funcionamiento en el trabajo. También hubo presión financiera.

Google, Apple y Meta anunciaron beneficios para empleados en 2014, incluyendo la congelación de óvulos. Según una encuesta realizada el año pasado por la consultora de recursos humanos Mercer, el número de empresas con más de 20 mi trabajadores que ofrecen tratamientos de congelación de óvulos aumentó a 19%, en comparación con el 6% seis años antes.

Estos beneficios han sido criticados por no abordar un lugar de trabajo que aliente a las mujeres a retrasar la maternidad y largas jornadas que son incompatibles con la vida familiar.

Sin embargo, todos los cambios y políticas fracasarán si la cultura empresarial es hostil, un gerente de línea no es comprensivo o la información personal se usa en contra de los empleados.

Joeli Brearly, fundadora de Pregnant Then Screwed (Embarazada y discriminada), un grupo de presión, dice que en el peor de los casos, la información privada podría usarse en contra de un empleado o empleada, lo cual podría resultar en que fueran marginados e ignorados”. Muchas mujeres “tendrían dudas sobre informarle a alguien en el trabajo que piensan tener un bebé, debido a que han tenido experiencias tan negativas en el pasado que todo sentido de confianza se ha desvanecido”.

Las repercusiones profesionales de la divulgación es un área que Brands está investigando después de su propia decisión de hacerlo.

Muchos argumentarán que tales problemas no son temas que deben tratar un empleado. Sin embargo, en los últimos dos años, los gerentes se han vuelto demasiado conscientes de las presiones domésticas que sus equipos han tenido que soportar mientras hacían malabares con la educación en el hogar o las responsabilidades de cuidado, o lidiaban con el aislamiento. Tal vez se ha ampliado el alcance de su responsabilidad.