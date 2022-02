La sustentabilidad como propósito en la empresa

Columnistas

En Chile, sólo el 10,5% de los residuos industriales son reciclados y valorizados como materia prima para elaborar otro producto, según un estudio realizado por Sofofa y la Universidad de Concepción. La cifra es mínima, sobre todo si se la compara con las tasas que registran países de la OCDE, que oscilan entre el 60% y el 100%.

La poca cantidad de reciclaje preocupa especialmente por la crisis climática que se vive en todo el mundo, y que en Chile se evidencia con la sequía que viven distintas regiones del país y las altas temperaturas. En este contexto, reciclar una mayor cantidad de residuos permite una reutilización eficiente de los materiales, el ahorro de 94 millones de toneladas de CO2 y un menor impacto medioambiental, beneficios que estamos perdiendo si no estamos reutilizando el 89,5% de los residuos industriales , como indica el informe.

Este es un problema muy común entre las grandes empresas, que se caracterizan por llevar años funcionando de la misma manera y donde se dificulta modificar grandes estructuras operativas. Y en este sentido, quienes corren con ventaja son los emprendimientos y startups que nacen sustentables, es decir, poseen desde su concepción herramientas que pueden ser muy útiles para la crisis climática. Gran parte de ellos nacen tras ser conscientes de un problema que afecta a las personas en determinada área y el motivo de su existencia es, justamente, combatir ese problema con una solución que sea efectiva, innovadora y escalable.

Muchas nuevas empresas traen incorporadas en su matriz conceptos de economía circular, respeto al impacto medioambiental, innovación y nuevas tecnologías. Esto las deja un paso más adelante de las tradicionales, porque están utilizando distintos enfoques para abordar problemáticas actuales y cuentan con la flexibilidad necesaria para actuar ante una crisis, cambiar el rumbo si el plan A no entrega resultados, y enfrentar nuevas incertidumbres que una firma tradicional no sabría cómo manejar, o al menos no lo haría con la misma prontitud.

Los emprendimientos son sostenibles (o tienen la intención de serlo) desde un principio, no importa cuál sea la industria. Tienen claro que para sobrevivir en el mercado hay que generar beneficios económicos, pero esta no es la única variable que se considera en la gestión: está más presente un propósito de generar valor económico, social y medioambiental a mediano y largo plazo, para contribuir al bienestar de las comunidades donde operan y el bienestar de las futuras generaciones.

Por eso, las nuevas empresas tienen una oportunidad real de marcar la diferencia y ahorrarse el tener que lidiar con los problemas que viven las grandes organizaciones en su transformación a un mundo sustentable. Para estas últimas serán necesarias otras acciones, como la colaboración público-privada y el desarrollo de normas técnicas, infraestructura, logística y modernización instrumental para transitar hacia operaciones más sustentables.

Los emprendedores están acostumbrados a resolver conflictos y eso es lo que se necesita para enfrentar la crisis medioambiental. Si confiamos en las startups y su flexibilidad para adaptarnos rápidamente a nuevos escenarios, si entregamos más facilidades para que el ecosistema se fortalezca y convivan empresas de distintos tamaños aprendiendo tecnologías de su desempeño, esta decisión puede ser clave para combatir el problema climático que estamos experimentando un nivelmundial.