La tecnología a favor del emprendedor

Vivimos en una época privilegiada. Me refiero específicamente al uso de internet. ¿Se tendrá tan en cuenta que hoy nos hemos transformado en unos autómatas, capaces de hacer casi todo gracias al acceso a internet? En unos minutos podemos obtener información de lo que sea que nos interese, hacen falta solo unos golpeteos en el celular que llevamos en el bolsillo para comunicarnos con cualquier persona alrededor del globo. Podemos aprender idiomas, historia, matemáticas, ciencia o escuchar a grandes académicos o especialistas dar cátedras desde plataformas como TED Talks. Disfrutamos de la música que queremos, la cantidad de veces que queramos en donde queramos. Ya no es necesario ni siquiera juntarse físicamente a conversar o reunirse, ya que esto se puede hacer a través de herramientas digitales. Simplemente con tener un smartphone y acceso a internet podemos hacer casi lo que queramos.

El mundo del emprendimiento también se ha visto afectado por ésto de manera positiva. Hoy creas una empresa de forma relativamente fácil y rápida, creas el logo de tu empresa incluso gratis, te das a conocer a través de redes sociales, haces contacto con socios, inversionistas a través de Linkedin, juegas a ser diseñador de tu página, incursionas en el mundo del marketing con el sin fin de oportunidades que nos da Mark Zuckerberg con Facebook, Instagram o Whatsapp. Podemos incluso navegar para inspirarnos en experiencias extranjeras o replicarlas.

Sin duda la tecnología digital ha sumado a la labor de automatizar las tareas que el emprendedor puede abarcar. Hoy más que nunca el emprendedor hace de todo y para eso trabaja 24/7.

Pero ¿qué es lo que verdaderamente le falta al emprendedor? Las herramientas están, pero ¿sabrán tener “ojo” para decidir si un producto o servicio tendrá éxito en el mercado? ¿Tendrán una experiencia ganada a punta de fracasos? ¿Sabrán estructurar un buen plan de negocios? ¿Lograrán sostenerse en el tiempo? Todas estas áreas no te las da la tecnología, se necesita apoyo de gente con experiencia para guiarse bien. Por esto me parece muy positivo que sigan sumándose al mercado incubadoras, entidades públicas que capaciten e incluso que el área de emprendimiento e innovación esté más presente en la educación. Pero falta. Si somos uno de los países que más emprende, esto debería ir acompañado con recursos que apoyen y fomenten mucho más el emprendimiento. Si no, nos llenaremos la boca de ser un país emprendedor pero también el que más fracasa, porque no se trata solo de armar algo, sino sostenerlo, hacerlo madurar y no caer en la desilusión cuando los negocios no funcionan.