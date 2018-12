La utopía de Musk

Columnistas

Jorge Bianchi, Managing Partner Evolve Up Presidente de Empresas Conscientes

Jorge Bianchi

Elon Musk, emprendedor de origen sudafricano admirado y criticado casi por igual, mostró a la prensa en días recientes el túnel de pruebas de quizás la más joven de sus empresas, The Boring Company. De boring (aburrido en inglés) no tiene nada, la empresa busca construir túneles de alta velocidad a distintas profundidades para solucionar los problemas del tráfico actual y futuro. Esta aventura se suma a Tesla, pionera de los vehículos eléctricos no contaminantes, a SpaceX, que busca economizar los viajes al espacio y colonizar Marte, a SolarCity, que impulsa la adopción de energía solar urbana, entre otros varios emprendimientos de Musk. Lo común entre estas empresas: apuntan a reconfigurar nuestra vida moderna haciendo realidad posibilidades que suenan utópicas cuando son escuchadas por primera vez.

No son pocos los que quieren ver a Musk fracasar, curiosa especie la nuestra... Es como si su fracaso fuese a respaldar las decisiones de muchos de no atreverse a soñar más en grande, o más atrevidamente. Creo que Musk tiene habilidades muy especiales, que en su conjunto le permiten hacer lo que hace. No todos queremos ni tenemos habilidades para impulsar la fabricación de autos eléctricos o colonizar Marte. Sin embargo, creo que cada uno sí puede mirarse, conocerse, desafiarse, y apuntar más alto o más atrevidamente en torno a lo que le gusta y quiere hacer. ¿Con qué objetivo? Ojalá motivado por hacer realidad utopías que nos harían bien a todos. Y es que parece que el solo hecho de que algo pueda beneficiar a todos lo convierte en utopía, como si la única realidad posible fuese aquella en la cual lo que beneficia a algunos perjudica a otros.

Como muchos en estas mismas fechas, reflexiono sobre el año que termina y el que está por iniciar, evaluando lo realizado y eligiendo prioridades para el siguiente ciclo. Ojalá este cambio de año este llegando acompañado de una suerte de Espíritu Santo de la Utopía, una esencia divina que se pose sobre nuestras conciencias y nos dé confianza y entusiasmo para impulsar con nuestro hacer y nuestras decisiones realidades que puedan beneficiar a todos. ¡Bienvenido 2019!