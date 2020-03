Las mujeres luchan por alcanzar la cima en la industria de noticias mundial

Columnistas

PATRICIA NILSSON

Según un nuevo informe, menos de una cuarta parte de los principales medios de comunicación en algunos de los mercados mundiales más grandes están encabezados por una directora, a pesar de que las mujeres representan en promedio 40% de sus periodistas.

El estudio, realizado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, examinó los 168 medios de comunicación más grandes en 10 países, incluyendo el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Brasil y Alemania, y descubrió que sólo 38 tenían una directora.

Encontró una variación considerable entre países, pero los hombres constituían la mayoría de los principales editores, incluso en países donde más mujeres trabajan en periodismo.

“Queríamos ver quién toma decisiones en las noticias porque tiene un gran impacto en la cultura de una organización y en el establecimiento de la agenda”, dijo Meera Selva, directora del programa de becas del instituto para periodistas y coautora del estudio.

La paridad de género, junto con otros aspectos de la diversidad, se ha incluido en la agenda de un número creciente de empresas, ya que las organizaciones demasiado homogéneas están cada vez más fuera de contacto con el público al que dicen servir.

Ann Cairns, copresidenta global del 30% Club, que ejerce presión para que más mujeres desempeñen altos cargos corporativos, dijo que la falta de representación femenina en muchas industrias “limita sus puntos de vista y su contribución a la sociedad” y calificó la baja proporción de mujeres a cargo de las salas de redacción como “sorprendente”.

“En esta época, donde los medios de comunicación dan forma fundamental a la conversación social, ciertamente necesitamos más voces femeninas en roles de liderazgo”, dijo.

En comparación con otras encuestas recientes de posiciones altamente influyentes, a la industria de las noticias le va un poco mejor.

En 2019, sólo 6,6% de las 500 compañías más grandes del mundo estaban dirigidas por mujeres y una de cada cinco de las películas más taquilleras de Hollywood fueron escritas por mujeres.

El estudio también seleccionó organizaciones basadas en el alcance, lo que significa que las salas de redacción dirigidas por mujeres que publican detrás de un muro de pago, como The Economist y Financial Times, no se incluyeron en los resultados.

Aún así, Selva cree que hay trabajo por hacer. “Es importante que las personas sepan que las noticias son seleccionadas por personas que representan a la población”, dijo.

El estudio no mostró una correlación entre la igualdad general de género en una sociedad y la proporción de mujeres en puestos editoriales de alto nivel.

Países como Alemania y Corea del Sur obtienen buenos puntajes en el Índice de Desigualdad de Género de Naciones Unidas, pero aún tienen muy pocas mujeres (27% y 11%, respectivamente) entre los principales directores.

En Brasil y Finlandia, las mujeres periodistas superan en número a los hombres, pero aún constituyen una minoría entre los principales directores, ya que sólo 22% y 33% de los medios de comunicación encuestados en los dos países tienen una mujer en el papel de directora.

Sudáfrica ocupó el primer lugar entre los países del estudio, ya que las mujeres encabezaban 47% de sus salas de redacción.

“El país tiene una escena mediática muy joven e innovadora”, dijo Selva, señalando que los medios digitales tenían más probabilidades de tener mujeres en roles prominentes que las tradicionales publicaciones impresas.

“Durante mucho tiempo se consideró que la tecnología digital era menos prestigiosa, por lo que las mujeres pudieron ocupar puestos más altos”, dijo Selva, y agregó que las organizaciones más jóvenes probablemente tendrían menos estructuras jerárquicas.

“No es casualidad que Japón, que es una sociedad muy tradicional y conservadora, no tenga una sola mujer a cargo de sus principales salas de redacción”.