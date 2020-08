Las Pymes con un cocktail de normas tributarias

Columnistas

Andrés Isla, socio de Cumplimiento Tributario de EY.

Hace unas semanas finalizamos unos cursos para el mundo de las Pymes y una de las conclusiones que sacamos fue que, junto con la llegada de la reforma tributaria, entró por la ventana, sin darnos cuenta, la pandemia sanitaria. Esto generó una tormenta perfecta para la comunidad de negocios en general y, por supuesto, las Pymes, que en medio de esta fiesta, tratan de entender, paso a paso, que llegó por la reforma y que llegó por las medidas Covid.

Esta fiesta de normas podemos ir abriéndolas y separando, por un lado, lo que corresponde a reforma tributaria y, por otro lado, las medidas Covid y que trataremos de resumir a continuación.

Por la parte de la reforma tributaria, nos encontramos con los archiconocidos requisitos para entrar y mantenerse, como son el promedio de las 75.000 UF, para estar dentro, y con la tasa de Primera Categoría de 25% que las afectarán y las súper reducidas tasas de PPM que van de 0,25% a 0,5%. Hasta ahí la fiesta es relativamente conocida y entretenida. Ahora bien, adentrándonos en esta fiesta de normas y su cocktail que nos ofrece la ley, tenemos bases imponibles simplificadas, principalmente de ingresos percibidos menos gastos efectivos, así como el capital propio tributario simplificado y su determinación, que obedece a una suerte de razonabilidad patrimonial. Hasta acá, la fiesta sigue siendo entretenida. Entrando un salón más allá, tenemos los registros tributarios, Rentas Afectas a Impuesto (RAI) si es que tenemos Registro de Rentas Exenta (REX) y Saldo Acumulado de Créditos (SAC), este registro del que no se salvaron las Pymes, para controlar los créditos, cuando los dueños retiren utilidades.

Desde otra perspectiva, sobre las medidas Covid (en marzo y junio), les comentaré las últimas novedades, ya que de esta forma podemos mirar para adelante y estar más vigentes, debido a que recientemente salió humo blanco en el Congreso. Acá en esta parte del salón del baile, nos encontramos con tasas de la Primera Categoría reducidas hasta un 10% y ojo que muy escondido en la norma y si sabemos usarla, la tasa efectiva puede llegar a 5% aproximadamente, siempre que mantengamos reinvertidas las utilidades y no las retiremos en su totalidad.

En este impulso de rebajas de tasas, éstas también le pegan a los PPM, reduciéndolas a la mitad. Por otro lado, en una esquina del salón, nos encontramos con la posibilidad de recuperar créditos fiscales que estén como remanente en la contabilidad y pueden hacerse caja por una única vez, lo que oxigena la gestión de la empresa y es una posibilidad de tener continuidad en medio de esta tormenta perfecta. Y a mayor abundamiento, tenemos una mega franquicia tributaria como es la posibilidad de llevar a gasto tributario en un 100% la depreciación de los activos fijos que se desarrollen en el periodo 2020, 2021 y 2022.

Voy terminando agotado de tanta norma junta en este cocktail para las Pymes, me puedo imaginar para quienes tienen que aplicarlas y eso que no hemos querido entrar, al menos por ahora, en ciertas franquicias, buenas por lo demás, que prefiero dejarlas para otro artículo y que me permitan seguir degustando estos sabores de esta fiesta a la que estamos todos invitados.