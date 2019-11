Las seis cosas buenas de esta crisis

Columnistas

Periodista

Carola Rojas



1. Teletrabajo si se puede. Es verdad que desconcierta tener que cerrar las oficinas al menos dos horas antes todos los días; es cierto que las reuniones largas a veces son indispensables para el trabajo colectivo; es verdad que trabajar en la casa con niños obliga a cambiar incluso rutinas familiares. Pero es un tremendo avance que a pesar de esto, seguimos produciendo, y definitivamente estamos llegando de día a las casas.

2. Ya no se puede seguir con el mismo mindset. En las últimas semanas hemos visto que las cosas que antes eran lógicas, ya no lo son per se. ¿Es bueno que mi empresa auspicie cierto tipo de eventos? ¿Es coherente no tener mujeres en el comité ejecutivo? ¿Es bueno que no tengamos reuniones periódicas de conversación?

3. Hay obligación de escuchar, de ser más empáticas. Ayer estaba en una reunión de directores y uno de ellos reflexionaba con legítima amargura: "No puede ser que nunca nos hayamos preguntado antes si es que en nuestras empresas había gente trabajando por un sueldo menor a 500 mil pesos". La mirada sobre el otro ya no es una casualidad. Es necesario buscarla. Es obligatorio incluirla en nuestras tareas.

4. El turno de lo "blando". Por siempre, los diagnósticos certeros fueron con números. Las conclusiones siempre tenían que tener un porcentaje. Como están las cosas, llegó la hora de escuchar a los que vienen del lado mal denominado "blando", lo social, lo que descansa más en fenómenos culturales que en fórmulas o algoritmos.

5. La obligación moral de ser positivo. Con tanta gente desmotivada, con colaboradores preocupados y que deben doblar sus tiempos de viaje a casa; con proveedores que sencillamente no saben cómo viene el mes y si tendrán para pagar sueldos; con empresarios que se sienten atacados y directores que se culpan y defienden.... No se puede no ser positivas. Es un deber de chilena.

6. Este tiempo será comentado por nuestros nietos, y nosotros estuvimos en medio. A mi al menos, eso me emociona.