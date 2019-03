Lecciones aprendidas con NotCo

Columnistas

Eduardo Bitran Académico U. Adolfo Ibáñez, Presidente del Club de Innovación

La valorización de Cornershop sobre 200 millones de dólares transformó a la empresa chilena, en jerga de capital de riesgo, en un “Centauro”: startups que en menos de 10 años adquieren valorizaciones superiores a US$ 100 millones. Esta adquisición generó gran revuelo por la valorización, pero también por la ausencia de capitales de riesgo chilenos en las primeras fases de desarrollo de la compañía.

En el caso de este nuevo NotCo —empresa de Food Tech que combina la biología molecular con inteligencia artificial para crear alimentos saludables—, lo novedoso es la inversión realizada por el fondo de Jeff Bezos, fundador de Amazon, uno de los principales del mundo en el área de la biotecnología. Sin embargo, en la ronda inicial de financiamiento de NotCo no hubo inversión por parte de fondos de capital de riesgo locales, los cuales hoy deben estar lamentándose, ya que esta startup chilena tiene todos los ingredientes no sólo para desarrollar nuevos alimentos, sino para transformarse en el primer “Unicornio”, startups que en menos de 10 años adquieren valorizaciones superiores a US$ 1.000 millones.

NotCo ya comenzó su expansión fuera de Chile y tiene valorizaciones de “Centauro”, siguiendo con ello una tendencia global fundamental: la vinculación entre alimentación y bienestar. Sin duda, un gran paso para esta innovadora y joven empresa. Para las nuevas generaciones, que saben que existe una cuarta edad y quieren disfrutarla, esto es muy importante en su decisión de compra. La naturaleza de los inversionistas que participaron en la ronda serie B de financiamiento genera un efecto reputacional importante para la expansión más allá de nuestras fronteras.

Este tipo de emprendimientos basados en I&D y tecnología con machine learning, que implican un proceso de aprendizaje complejo, no son imitables rápidamente, lo cual les da una ventana de oportunidad para crecer y posicionarse a nivel global. El levantamiento de capital les permitirá crecer en los principales mercados de América Latina, con una ventaja de reputación importante. Sin duda que el objetivo más importante de NotCo será Estados Unidos, donde el mercado potencial es gigante.

Algunas de las lecciones que nos deja la historia de éxito que recién comienza para NotCO es la importancia del rol de Corfo en las fases iniciales de un emprendimiento. Cabe mencionar que esta compañía fue apoyada por el programa Scale Up y de Inserción de Capital Humano Avanzado de la entidad estatal. Por otra parte, es fundamental crear los mecanismos para ayudar a estructurar compañías basadas en tecnología e I&D, especialmente cuando en las grandes empresas la inversión en I&D ha caído en más de 20%, según la última encuesta del Ministerio de Economía.

También es necesario promover el desarrollo de capital de riesgo con capacidades tecnológicas y redes globales. El Estado, asimismo, tiene que orientar su gasto en I&D hacia apalancar inversión privada y orientar la formación de capital humano avanzado, para así aumentar la posibilidad de insertarlo en empresas dinámicas.

Es de esperar que las lecciones aprendidas con casos como el de NotCo marquen el camino hacia la inserción de Chile como un actor relevante en la cuarta revolución industrial. Sólo así podremos transformar la forma de hacer negocios competitivos a una escala global.