Lecturas para entender mejor la Transformación Digital

Para entender la Transformación Digital y sus impactos, es recomendable tomarse un tiempo y leer en forma comprehensiva acerca del fenómeno. En primer lugar, recomendaría situarse en el momento histórico-antropológico del ser humano, de nuestra raza humana, dado que estamos en un momento único, singular, en nuestra historia como especie. Para ello, nada mejor que comenzar con el historiador Yuval Harari y su primer libro "Sapiens, una breve historia de la humanidad". Luego sería interesante leer sobre alguno de los fenómenos sociales que han gatillado las conductas del consumidor actual, que son raíz y causa de la Transformación Digital.

Interesante resulta el libro "Here comes everybody" de Clay Shirky, quién ya en 2008 analizaba el poder de las redes sociales. Para entender los escenarios de futuro, la velocidad exponencial del cambio y los nuevos paradigmas, recomiendo leer a Peter Diamandis, uno de los fundadores de Singularity University, con su libro "Abundancia".

Luego, es importante leer algo sobre las cinco tecnologías básicas de la transformación: internet, movilidad, redes sociales, nube y analítica. Sugiero concentrarse en analítica con el libro "Analítica de Datos" de Herbert Jones, recientemente publicado. Probablemente, la siguiente tecnología en la lista será blockchain (o cadena de bloques) por lo que también pueden leer "Blockchain Technology" de Isaac Cody.

Una vez cubiertas las bases tecnológicas, los invito a indagar sobre los impactos que la digitalización tiene en los hábitos de consumo de las personas y cómo estos afectan a las organizaciones. En primer lugar, las organizaciones deben orientarse hacia el cliente y su experiencia, bien descrito en el libro de Jakob Schneider "This is Service Design Thinking". El nuevo consumidor es esquivo y las oportunidades de servirlo mejor son inciertas por lo que hay que aprender a trabajar en forma diferente. Hoy es necesario experimentar, buscar la falla temprana y el aprendizaje escalonado para agregar valor en entornos de incertidumbre. Para entender estas nuevas prácticas, recomiendo leer el libro de los colaboradores de Google Knapp, Zeratsky y Kowitz llamado "Sprint". También es importante trabajar los estados de ánimo y la mentalidad de las personas en las organizaciones. Para ello, recomiendo a la psicóloga Carol Dweck y su libro "Mindset". Como verán, los impactos de la Transformación Digital y sus ramificaciones son mucho más grandes y potentes que lo que las personas inicialmente piensan.

Algunas experiencias en procesos de Transformación Digital ya avanzados se encuentran en el libro "Digital Transformation at scale" de Greenway, Terrett y otros. También hay un buen resumen de errores y aprendizajes relacionados con tecnologías en "Technically wrong" de Sara Wachter.

Para terminar el verano con una mirada hacia el futuro de la humanidad, basada en la realidad científica y un análisis científico de los posibles escenarios, los invito a leer "Life 3.0" del profesor del MIT Max Tegmark. Que tengan un buen descanso y que disfruten sus lecturas de verano!