Liderazgo ágil y liderazgo digital

Columnistas

Patricia Melchor, partner country manager de Ackermann International, #SoyPromociona*

Patricia Melchor

Desde ya hace algunos años el liderazgo ágil y digital parecen características fundamentales en los nuevo líderes y directivos de nuestras compañías, y este tipo de liderazgo se ha hecho casi imperioso a nivel global desde que nuestras organizaciones se han visto obligadas a desenvolverse en entornos VUCA, acelerándose a partir de 2020 por la pandemia mundial que vivimos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo digital? ¿Qué es el liderazgo ágil? ¿Por qué competencias y habilidades se caracteriza este tipo de liderazgo tan demandado?

Cada compañía define sus propias competencias en función de su cultura y propósito, pero la mayoría se contemplan en un abanico que, en líneas generales y definidas por expertos, intento recoger aquí.

Los líderes ágiles poseen algunas características personales, que se alejan de las características del líder ejecutor. Son líderes que inspiran, son humildes, adaptables, visionarios y comprometidos:

- Humildes: La humildad nos abre puertas, el ego las cierra. En tiempos de cambio, las cosas que no sabemos son tan importantes como las cosas que sí sabemos. Los líderes ágiles aceptan que no lo saben todo. Humildad para saber escuchar y activar el aprendizaje continuo, humildad para ponernos en la piel de nuestros equipos con empatía. En estos meses he podido hablar con gerentes generales de grandes multinacionales que me han contado que ante esta crisis han facilitado su número celular a todos sus empleados, gesto que denota humildad, cercanía, empatía y disposición de ayudar a los nuestros, a los de nuestro equipo, sin importar el cargo o la responsabilidad, todos somos igual de importantes.

- Adaptables: En un entorno complejo y volátil, ser flexible es clave. Un liderazgo ágil significa no tener miedo de cambiar la manera de pensar o la forma de hacer las cosas –incluso la dirección a seguir–, coraje para empujar, salir de la zona de confort, del status quo, para que se produzcan verdaderos aprendizajes. Los líderes ágiles ven el cambio como una oportunidad, no como una amenaza.

- Visionarios: Los líderes ágiles miran hacia el futuro en lugar de planificar a corto plazo. Saben que una visión clara puede compensar muchos cambios menores en la dirección. Ven más allá de la crisis, identifican oportunidades y construyen nuevos escenarios en entornos de evolución continua.

- Comprometidos: Los líderes ágiles lideran a través de sus equipos, escuchan y hacen preguntas en lugar de imponer su opinión. Empoderan a sus equipos, maximizan sus capacidades y los hacen crecer a la vez que los fidelizan y atraen el talento.

- Proactivos y con capacidad para aprender: En un ambiente altamente cambiante, todos aquellos que aprendan rápidamente con curiosidad aportarán un valor diferencial porque serán capaces de identificar tendencias que pueden traer consigo retos y oportunidades.

- Dispuestos a asumir riesgos y a tomar decisiones: En tiempos de incertidumbre aparecen el miedo y la inseguridad disparando la tensión y los conflictos. La habilidad para canalizarlos y resolverlos se torna vital.

Estas son las habilidades que debemos trabajar hoy como líderes para acompañar a nuestro equipo hacia el mañana.

*PROMOCIONA es un programa de formación de ejecutivas que amplía sus capacidades y habilidades directivas para ocupar cargos de alta responsabilidad en las empresas. Es implementado por CPC, Icare, Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de la Mujer, +Mujeres, BID y Universidad Adolfo Ibáñez.