Liderazgos inclusivos y gobernanzas corporativas en D&I

Lesly Meyer Guzmán, Encargada Nacional Programa Buenas Prácticas con Equidad de Género, SernamEG, Co-fundadora Comunidad Que la Igualdad sea Tendencia

¿Qué significa ejercer un liderazgo inclusivo? ¿Qué se necesita para ejercerlo? El ejercicio del liderazgo inclusivo requiere de un alto grado de conciencia respecto a la magnitud de la desigualdad y exclusión que sufren las personas en el espacio laboral. ¿Cómo podríamos gestionar la diversidad si no conocemos las dinámicas de inclusión/exclusión que sufren las personas a lo largo de su trayectoria laboral y vital? Una forma de acercarnos a esta realidad, es hacerlo a través de los datos, los cuales nos permiten conocer los desafíos que tenemos por delante como sociedad en materia de diversidad, equidad e inclusión.

¿Sabías que un 30,8% de las mujeres abandona el mercado laboral tras ser madre, que menos del 1% de los hombres que han sido padres han utilizado el posnatal parental, y que las mujeres tendrían que trabajar 42 días más que los hombres para ganar lo mismo? En este marco, las preguntas que debemos hacernos son: ¿qué tanto han logrado movilizarnos estos datos? ¿han sido suficientes para motivar el ejercicio de liderazgos inclusivos dentro de las empresas? Yo creo que no.

Si bien hoy podemos reconocer que existen personas que con mucho ímpetu empujan la inclusión en el espacio laboral, todavía queda mucho por hacer. Necesitamos "polinizar" el sentido de la inclusión más allá de una o dos personas, más allá del área de RRHH, Comunicaciones y/o D&I, urge permear todas las estructuras del negocio para avanzar con mayor celeridad y lograr impactos transformadores y significativos en esta materia. Porque los liderazgos inclusivos no pueden mover montañas por sí solos, necesitan estructuras organizacionales que les permitan sostener los cambios y viceversa.

Así como hace falta potenciar los liderazgos inclusivos, también es fundamental avanzar en la creación de gobernanzas corporativas en D&I que activen la capacidad de agencia de las empresas para transformar sus culturas y estructuras organizacionales en favor de la calidad de vida laboral de las personas, que promuevan la comprensión del sentido de la inclusión y que movilicen a todos los equipos sin distinción jerárquica, para gestionar la inclusión de manera colectiva.

Liderazgos inclusivos y gobernanzas corporativas en D&I son pares indivisibles si queremos acortar las brechas y desigualdades que hoy existen y persisten en nuestra sociedad.En un país donde las mujeres aún siguen percibiendo un tercio menos que los hombres, con una baja representación en cargos de liderazgos, con políticas sociales y laborales que no promueven la corresponsabilidad y, peor aún, con una tasa de aumento de un 51% en las denuncias por acoso, a las empresas no les queda mucho tiempo antes de tomar medidas concretas para avanzar en equidad e inclusión, ya no solo por un principio ético, sino que por un objetivo estratégico.