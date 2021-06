Los cambios parten con 197 hombres

Columnistas

María José Bosch Directora del Centro Trabajo y Familia ESE Business School, U. de los Andes

María José Bosch

Los Ministerios del Trabajo y de la Mujer han informado que sólo el 0,2% de los hombres tomó el postnatal parental en 2020. Eso significa que lo tomaron 197 hombres de un total de 93.000 postnatales. Esta discusión lleva un tiempo. ¿Por qué en Chile no hemos sido capaces de avanzar en corresponsabilidad?

Sabemos que las familias son un pilar fundamental para el futuro del desarrollo sostenible. Según la ONU, invertir en ellas evita grandes costos para la sociedad, ya que es en este espacio donde las nuevas generaciones adquieren las competencias para desarrollarse socialmente.

Entonces, si sabemos que la familia es importante, si sabemos que la participación de la mujer en el mundo laboral y público es fundamental, la pieza que nos falta es mirar a los padres y su involucramiento en la familia.

Muchos padres tienen la intención de aumentar su involucramiento en la crianza, pero sigue habiendo muchas barreras. Por ejemplo, ¿qué pensamos de esos 197 hombres?

Existen países donde han logrado avanzar en una mayor corresponsabilidad. Por ejemplo, en Europa lo han logrado principalmente los países que tienen las condiciones culturales y legales adecuadas para lograr este cambio. Podemos distinguir, entonces, al menos dos elementos con los que tenemos que partir: lo legal y lo cultural. En Chile ya se ha comenzado a tomar en cuenta a los padres dentro de la legislación laboral para fomentar la corresponsabilidad en la crianza, como por ejemplo el post natal parental, la hora de alimentación, entre otros.

Pero el gran desafío lo tenemos a nivel cultural. Chile es el país de la OCDE donde menos hombres se toman estos beneficios. Una de las explicaciones es que el beneficiario principal es la madre, sin promover explícitamente el involucramiento del padre.

Pero otra explicación, y donde todavía tenemos una gran oportunidad, es la variable cultural. Según estudios que nos comparan con la OCDE, en nuestro país las normas sociales explicitan una clara división en los roles de hombres y mujeres. Es importante aclarar que esta división es local y no es tan fuerte en otros países. Así, en Chile, a pesar de tener leyes que fomentan el involucramiento del padre, si no cambiamos la cultura, esas leyes no provocarán los cambios necesarios.

A nivel cultural una de las motivaciones vitales de los chilenos es el bienestar familiar, el trabajo no es visto sólo como una actividad para destacar individualmente, sino que una manera de apoyar a la familia. Por esto, muchos padres sienten que trabajar largas horas y no ver a sus hijos es un mal menor que traerá beneficios a nivel grupal. Sin embargo, de lo que no hablamos son las consecuencias a nivel cognitivo, emocional y físico para los niños que tiene este bajo involucramiento de los padres.

La corresponsabilidad en la crianza trae beneficios para toda la sociedad. Es hora de destacar a esos 197 hombres y seguir avanzando en el cambio cultural que tanto necesitamos.