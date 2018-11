¿Basta con más mujeres en los directorios?

Luis Hernán Paúl

Luis Hernán Paúl F. Asesor y director de empresas

Luis Hernán Paúl

En mi opinión, la respuesta corta a la pregunta del título es que la presencia de mujeres en los directorios efectivamente facilita su mejor funcionamiento, pero no es algo que por sí sólo asegure que éstos operen correctamente.

Vamos por parte. Veamos primero qué aportan las mujeres en los directorios. Yo lo que más valoro es que encuentro que, en ocasiones, entregan perspectivas complementarias a las que aportamos los hombres, lo cual supongo que se debe al hecho de que claramente pensamos de forma diferente. Y la mirada desde diferentes ángulos creo que es valiosa tanto para entender mejor los temas como para tomar mejores decisiones. En especial su participación es beneficiosa cuando se abordan tareas complejas y/o que no vienen claramente definidas, porque visualizan aspectos que nosotros no consideramos y/o no dimensionamos debidamente. Además, conocen mejor el comportamiento de las clientas o consumidoras del sexo femenino. En ocasiones también, a través del uso de su condición femenina, pueden facilitar el logro de acuerdos entre grupos que tienen posturas diferentes.

Asimismo, las mujeres generan cambios en el clima que se establece en los directorios. Por ejemplo, nos llevan a los hombres a cuidar más nuestro vocabulario y a evitar las subidas de tono y el uso de lenguaje más agresivo cuando intercambiamos opiniones no sólo con ellas, sino que también con los demás hombres.

Pero todo esto, si bien ayuda, no basta para lograr que los directorios funcionen correctamente. Se requiere, además, de otros elementos que he mencionado en columnas anteriores, entre los cuales destaco la existencia de un presidente que ejerza debidamente su rol de dirección, claridad respecto de las funciones que se espera cumpla el directorio y procesos adecuados para el cumplimiento de dichas funciones.

Otro aspecto importante a tener en consideración es que el aporte de las mujeres representa sólo una dimensión del valor que tiene la diversidad de visiones, pero hay otras que también pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, la participación de directores extranjeros es una práctica que considero muy recomendable para muchos directorios. También lo es la de personas con experiencia en sustentabilidad.

En definitiva, lo conveniente es que en los directorios haya personas que cuenten con los conocimientos, capacidades y experiencias que son más necesarias para entregar una dirección efectiva a los ejecutivos y aportar valor a la empresa. Dependiendo del tipo de compañía, pueden ser valiosos aportes en el plano comercial, financiero, estratégico, legal, regulatorio, productivo, técnico, experiencia sectorial, experiencia en empresas familiares, etc.

Personalmente, tengo la impresión de que los controladores de las empresas chilenas están tomando cada vez más en cuenta la nueva realidad que están enfrentando. Ello es clave, porque en la práctica son ellos los que deciden la nominación de la mayoría de los directores, la selección del presidente, y este último, a su vez, cumple un rol fundamental en la definición de las funciones y los procesos que siguen los directorios.

Algunas personas critican que los cambios en los directorios están ocurriendo muy lentamente. Yo tengo la impresión de que ello varía mucho de caso en caso. Hay empresas en que se están produciendo a la velocidad requerida y otras en que, efectivamente, los avances son insuficientes.