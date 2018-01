Instituciones financieras y empresas de fintech

Luis Hernán Paúl

Dentro del proceso de transformación digital que han venido experimentando diversas compañías, uno de los fenómenos más destacables es el que ha ocurrido en la industria de servicios financieros con la irrupción de las fintech, las cuales son empresas financieras que a través del uso de nuevas tecnologías digitales tales como data analytics, blockchain, machine learning y otras del tipo ofrecen especialmente mejoras en la eficiencia y en la interacción con clientes en la entrega de servicios financieros.

Si bien en un principio las instituciones financieras tradicionales vieron a las fintech como empresas competidoras, con el paso del tiempo han descubierto que pueden ser una valiosa vía para proveer mejores experiencias a sus clientes y avanzar más aceleradamente en sus esfuerzos de innovación. Por esto mismo se han realizado en el último tiempo múltiples asociaciones entre ambos tipos de empresas utilizándose para ello distintos tipos de arreglos.

Algunas asociaciones se hacen a través de la entrega de una licencia tecnológica de una fintech a una institución financiera tradicional. Este tipo de acuerdos permiten, por ejemplo, que una empresa ofrezca con su propia marca un servicio utilizando la aplicación tecnológica de un tercero. Este es el caso de la alianza que establecieron Scotiabank con Kabbage en Canadá y México, la cual entrega a Scotiabank la posibilidad de utilizar la tecnología de Kabbage, la cual le posibilita a través del uso de data no tradicional y advanced analytics la rápida aprobación de créditos a Pymes, que se entregan con su propia marca. Esto permite a Scotiabank entregar créditos en estos países a muchos clientes de sus otros productos a los que antes no les ofrecía créditos dado los menores costos de procesos y morosidad que esta alternativa le permite. Un acuerdo similar tiene en Estados Unidos JPMorgan Chase con OnDeck Capital, otra fintech especializada en peer to peer lending.

Hay otras instituciones financieras que optan por la vía de los aportes de capital para tomar participaciones accionarias en fintechs. Este es el caso de Goldman Sachs, compañía que ha efectuado inversiones en diversas geografías y tipos de fintechs, destacándose su ingreso a la plataforma para la comparación de servicios financieros CompareAsia y la empresa de software de pagos Circle Internet Financial. En el caso de Citigroup, su filial Citi Ventures ha invertido en varias empresas que ofrecen financiamiento y en fintechs especializadas en blockchain y data analytics.

También hay empresas tradicionales que han efectuado adquisiciones del 100% de la propiedad de fintechs. Este es el caso del Banco Bilbao Viscaya, el cual ha comprado varias fintechs entre las que se incluyen la startup mexicana especializado en pagos online Openpay y la fintech especializada en inversiones financieras Simple. Standard Bank siguió el mismo camino con la compra de Firepay.

Los Joint Ventures es otro camino que han utilizado algunas compañías. Esta opción se ocupa especialmente cuando hay dos o más empresas que deciden sumar esfuerzos y recursos con el objeto de cumplir una tarea específica.

El uso de uno u otro tipo de asociación a veces también se ve influenciado por motivos regulatorios.

Lamentablemente en Chile todavía no se han producido una cantidad relevante de asociaciones entre instituciones financieras tradicionales y fintechs. La experiencia más destacable en mi opinión es la de BCI Labs, una aceleradora de negocios a través de la cual el BCI apoya a fintechs que puedan aportar al banco en procesos, productos y tecnología.

He querido describir un poco lo que está pasando en la industria de servicios financieros con las asociaciones entre instituciones tradicionales y fintechs porque creo que representa un buen ejemplo de las posibilidades de interacción que existen en términos más amplios entre empresas establecidas y startups, camino que ha demostrado ser muy prometedor para él éxito de ambos tipos de empresas en el extranjero.