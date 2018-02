Volkswagen: a veces los escándalos generan cambios positivos

Luis Hernán Paúl

Aunque parezca paradójico las empresas, cuando enfrentan situaciones que ponen en riesgo su sobrevivencia, pueden efectuar cambios profundos que hubieran sido poco factibles de realizar de no haberse gestado dichas situaciones, y transformarse en compañías mejores que lo que eran anteriormente.

Este es el caso de Volkswagen (VW) luego del bullado escándalo por emisiones que la empresa enfrentó hace poco más de dos años.

Luego de este episodio mucha gente pensó que la compañía podría en el extremo terminar desapareciendo, considerando las enormes multas que se le aplicaron y el tremendo daño de imagen que sufrió.

Sin embargo, ello no fue lo que terminó ocurriendo y en este artículo trataré de describir qué fue lo que le permitió a esta empresa no sólo hacer frente al escándalo sino que, además, hacer una exitosa transformación, la cual se refleja en el hecho que al día de hoy el precio de la acción de VW no sólo es superior al que tenía previo al escándalo, sino que desde entonces ha tenido un desempeño mejor que las acciones de sus rivales más cercanos, BW y Daimler.

Esto es doblemente impresionante si se tiene en cuenta que la acción de VW, luego del escándalo, llegó a caer a cerca de la mitad del valor que tenía antes del mismo.

Como era lógico de esperar, la situación le costó la cabeza al gerente general de ese entonces, Martin Winterkorn. En su reemplazo asumió Matthias Müller, quien lideraba en ese entonces la división Porsche con gran éxito.

El nuevo gerente, junto con hacer frente a la crisis, la cual produjo diversos problemas y generó altos costos para la empresa, realizó un fuerte ajuste de costos simplificando la forma en que se producían los autos, bajando en forma importante las opciones de piezas y partes que se ponían en los diversos modelos, disminuyó los gastos de administración y se preocupó de ofrecer modelos que se adaptaran a las necesidades de cada mercado regional. Ello hizo posible un aumento importante en la eficiencia, los márgenes y los niveles de caja, lo cual fue clave para pagar las fuertes multas que le aplicaron a la empresa y mantener el rating de su deuda.

Mr. Müller, a quien le dieron sólo 12 horas para decidir si aceptaba ser gerente general, tuvo fuertes dudas de aceptar el cargo, lo cual finalmente hizo bajo la exigencia que le entregaran carta blanca para hacer todos los ajustes que estimara pertinentes.

En su opinión, la crisis de la empresa generó grandes complicaciones pero tuvo el beneficio que hizo posible la adopción rápida de medidas que, sin la existencia de ésta, hubieran sido difíciles de adoptar y/o hubieran tomado mucho más tiempo en ejecutarse en plenitud.

El último cambio importante en la dirección de la empresa ocurrió en septiembre pasado cuando Mr. Müller anunció lo que llamó Roadmap E, lo cual es una promesa que se desarrollarán 50 nuevos modelos totalmente eléctricos de aquí a 2025. Lo más inmediato en este plan es la salida, dentro de este año, del Audi e-Tron SUV, un auto eléctrico con 500 km de autonomía, que compite con el Tesla Model X. Posteriormente viene el Porsche’s Mission E, que está proyectado para 2019 y un año más tarde autos VW, Seat y Skoda, que son marcas más masivas.

La pregunta que muchos se hacen actualmente, tanto dentro como fuera de la empresa, es si las lecciones aprendidas en estos últimos dos años han permitido o no conformar una compañía más sustentable y más preparada para hacer frente a los fuertes cambios que está enfrentando la industria automotriz con la aparición de los autos eléctricos.

Se trata, sin duda, de una duda legítima para una compañía que es difícil de gestionar, que tuvo 217 billones de euros en ventas en 2016, cuenta con 620.000 empleados, produce 43.000 autos por semana y, lo que es más grave, tiene un directorio con fuerte presencia de directores representantes de sus trabajadores.

Por ende pareciera que Mr Müller todavía tiene un trabajo importante por delante, si quiere mantener a VW siendo una compañía exitosa.