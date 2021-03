Magallanes: ¿Polo exportador de hidrógeno verde?

Columnistas

Eduardo Bitran Académico Escuela de Ingeniería UAIPresidente Club de Innovación

Eduardo Bitran

El Ministerio de Energía lanzó la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde (H2V), destacando la oportunidad extraordinaria que tiene Chile de descarbonizar las industrias de exportación y ubicarnos entre los principales exportadores de este portador energético verde. La estrategia identifica a Magallanes como uno de los polos de exportación, con un potencial de generación eólico superior a 100 GW, con un factor de planta mayor a 50% lo que permitiría producir H2V a muy bajo costo. Para Magallanes, con su extrema dependencia de combustibles fósiles, esta es una oportunidad única de proyectar un desarrollo sostenible a largo plazo, en un contexto en que la acción climática se fortalece a nivel mundial. No obstante, no basta con tener recursos energéticos renovables abundantes para lograr ser un actor relevante a nivel mundial. Existe competencia de varios países, que aunque no tienen tanta ventaja en la producción de energía renovable, tienen menor riesgo país, apoyan sus iniciativas decididamente con financiamiento concesional, subsidios a la innovación y mitigación de otros riesgos, con el fin de posicionarse como líderes para obtener una participación relevante en un mercado de exportación que se estima en US$ 300 mil millones al 2050.

El desarrollo de capacidad exportadora requiere inversión significativa en infraestructura tecnológica y logística de carácter específico. Tal como señala la Agencia Internacional de Energía los inversionistas hoy enfrentan importantes riesgos, dado el insuficiente escalamiento de las tecnologías de producción de H2V y los desafíos logísticos.

En Magallanes ENAP debería involucrarse en la provisión de servicios de infraestructura, reutilizando su infraestructura portuaria, gaseoductos, oleoductos y servidumbres, que pueden facilitar el desarrollo de las inversiones privadas, reduciendo la inversión hundida necesaria y aprovechando economías de escala y alcance. ENAP podría asociarse con el Fondo de Infraestructura y con los desarrolladores de proyectos específicos, para estos fines, en un esquema similar al proyecto terminal de Gas de Quintero. Por su parte Corfo debería facilitar el acceso a esquema de financiamiento concesional vinculados a la acción climática y otorgar garantías parciales, además de apoyar iniciativas de innovación y de escalamiento piloto a una escala superior a la comprometida hasta ahora. El Ministerio de Medio Ambiente debería impulsar un Estudio Ambiental Estratégico de todas las iniciativas de hidrógeno de Magallanes, de modo que cada proyecto tenga una línea base ambiental conocida y con adecuada participación ciudadana, lo cual facilitaría el desarrollo de los estudios de impacto ambiental específicos. El desarrollo de este polo exportador de H2V tendrá externalidades ambientales positivas permitiendo que el salmón de la Patagonia reduzca su contaminación y traza de carbono.

Para que Magallanes pueda posicionarse tempranamente como exportador de H2V y evitar quedar excluido por las barreras de entrada que se generan debido a la elevada inversión hundida que se requiere en la logística de exportación e importación, es imprescindible una alianza público privada para resolver las fallas de coordinación y mitigar los riesgos de los pioneros.