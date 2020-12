La "sociedad" entre familias y empresas

María José Bosch

stamos terminando este particular e inolvidable año. Entre los innumerables aprendizajes, destaco que pudimos visibilizar de forma muy concreta que las familias son extremadamente importantes para que nuestra sociedad y empresas puedan funcionar. A pesar de que no siempre lo recordamos, desde tiempos inmemoriales la primera forma de organización social ha sido la familia, y hoy la necesitamos más que nunca.

Es importante resaltar el aporte que hacen las familias a la sociedad, pero también distinguir los aspectos donde necesitan apoyo para continuar con su contribución.

Por una parte, este año las empresas necesitaron más que nunca que las familias apoyaran a los trabajadores. Ya sea con teletrabajo o de forma presencial, las logísticas familiar, doméstica, educacional y laboral se volvieron especialmente críticas. La familia no sólo aportó a que el trabajo continuara, sino que también lo hizo desde el punto de vista de enriquecimiento trabajo y familia, donde la experiencia de un rol mejora la calidad de vida en otro rol, es decir, la familia potencia al trabajo. Este año los efectos aditivos, amortiguador y de transferencia fueron especialmente necesarios para los desafíos que vivieron los trabajadores durante el año.

Por otra parte, este año dejó de manifiesto que la familia necesita apoyo para poder continuar con su gran labor en esta sociedad. Temas como la pensión alimenticia, donde se estima que el 84% de los deudores en causas de alimentos no pagan las pensiones, no pueden quedar como una anécdota del año, sino que tenemos que hacernos cargo y ver como sociedad la manera de reducir este número. Podemos imitar mecanismos de otros países para facilitar que las pensiones alimenticias se paguen (y a tiempo), como también que las consecuencias de no pago estén reguladas y fiscalizadas.

Igualmente, otro titular de este año que no puede quedar en el olvido es el del "Hombre Cero", que midió la cantidad de horas que hombres y mujeres dedican a las logísticas familiares antes mencionadas: en muchos casos, ellos les dedicaban cero horas. La evidencia mostró que el rol de las familias en Chile sigue siendo un tema principalmente de mujeres. Necesitamos enfrentar esta realidad, tanto valorando y visibilizando el impacto de los hombres en las familias y las consecuencias que tiene que no se involucren, como planteando soluciones reales en temas de cuidado. Proyectos como la sala cuna universal y otros sistemas de cuidado no pueden seguir en el Senado sin una solución. Necesitamos enfrentar este desafío de forma urgente.

La familia es, por naturaleza, el primer ámbito de desarrollo de toda persona, pero además es fundamental para que la sociedad y las empresas puedan funcionar. Por una parte, tenemos que reconocer su aporte y por otro facilitar que lo siga haciendo. Este 2021 trae muchos desafíos y oportunidades para Chile, partamos por el principal, reconozcamos el aporte de la familia y apoyémosla.