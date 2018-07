Recursos Humanos, liderando la transformación

Mario Mora

Mario Mora Managing Partner Equation Partners

Mario Mora

Por años, un buen liderazgo en Recursos Humanos se caracterizó por su foco en el negocio, la estrategia, y en cómo atraer y retener el mejor talento para soportar la ejecución de los planes y el crecimiento de la compañía. Hoy la dinámica de los negocios ha cambiado drásticamente. Modelos de operación que estaban más que consolidados enfrentan una impensable ola de disrupción en toda su cadena de valor, forzando a los líderes de RH a enfocarse en necesidades de talentos diferentes a las tradicionales, mientras en paralelo buscan mayor diversidad e inclusión.

En este contexto de transformación, los CEO quieren ver en la cabeza de RH a líderes capaces de mucho coraje, flexibilidad, resiliencia y adaptabilidad, y también de habilidad para ver bajo el agua, siguiendo siempre el pulso de la organización. Estas competencias “transformacionales” se muestran en comportamientos concretos, de los cuales mencionaré tres muy relevantes:

Navegar con entusiasmo la disrupción. Promoviendo distintas iniciativas, creando partnership con startups y/o centros de innovación de prestigio, visitando empresas con track record de disrupción, etc. Estas instancias pueden beneficiar a ambos lados, ya sea compartiendo experiencias, o desarrollando alianzas. Conozco Gerentes de RH que se relacionan con incubadoras u otras formas de “aceleradoras de negocios”, como medio de estar en el ecosistema, atentos a potenciales disrupciones en la industria.

Practicar Agilidad. Reconociendo que la transformación es todo, menos un proceso ordenado y lineal, y que incluso los más articulados planes pueden necesitar ser alterados, y rápidamente, con el objeto de que se ajusten a las dinámicas cambiantes del negocio. La Agilidad implica empujar este cambio de planes sin temor, cada vez que sea necesario, detectar oportunidades, adaptarse y recuperarse de los reveses rápidamente. La Agilidad es una competencia crítica que debe tener hoy un efectivo Gerente de RH para facilitar y liderar la transformación.

Resolver con convicción cuestiones de estructura organizacional. El trabajo ya no está definido por el organigrama y las innumerables líneas de reporte. Hoy la compañía debe moverse muy rápidamente para servir a sus clientes o alguien más lo hará, y esto puede significar atacar los silos que hay en la organización. A pesar de todo lo que se diga, los silos existen, perduran y se defienden, limitando la capacidad de la empresa para reinventarse, entender mejor a los clientes y crecer. Los buenos líderes de RH están trabajando para eliminarlos radicalmente, lo que no es fácil y requiere una gran confianza y seguridad, pues no pocas veces, cuando un ejecutivo llega a la cabeza del área puede estar menos dispuesto a tomar riesgos y a golpear el modelo tradicional.

El gran desafío de un gerente de RH hoy se relaciona con su capacidad de liderar, desde la gente y la cultura, los procesos transformacionales que requerirán las empresas en esta nueva economía de la transformación, generando un fuerte impacto en la compañía, en el negocio, empleados y clientes.