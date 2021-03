Más mujeres líderes

Columnistas

DANIELA LORCA CEO Babytuto

DANIELA LORCACEO

El próximo 8M se cumple un año de la marcha histórica donde más de dos millones de mujeres nos reunimos a nivel nacional –según cifras de la Coordinadora Feminista 8M– a luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Un año después, y con una carga emocional enorme, muchas de estas exigencias siguen en pie sin resolverse, pero esta vez quiero dar espacio para destacar a las miles de mujeres que con resiliencia y amor trabajan por ellas, sus familias y cercanos.

A nivel mundial este 8M lleva como lema «Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19», haciendo alusión directa al alto número de mujeres que se encuentra en primera línea de la pandemia, como trabajadoras de la salud o cuidadoras. En lo que a mí respecta, quiero hablar de las emprendedoras, aquellas que por años han construido un espacio dentro del ecosistema y rompiendo brechas han afirmado que el talento no tiene que ver con el género.

Emprender no es fácil, todo aquel que tome esta decisión tendrá que luchar por lograr un crecimiento acelerado y levantar capital –aún existen desafíos corporativos que se relacionan a egos masculinos- pero por experiencia creo que estos se han ido apagando. Finalmente, todos sufrimos problemáticas relacionadas a falta de políticas públicas, incentivos y capacidad de apoyo luego de pasar el valle de la muerte.

Es más, me atrevo a decir que ser mujer me ha servido. Tenemos una empatía, una capacidad de liderazgo y una relación con nuestro entorno que nos permite generar redes y construir equipos comprometidos. No es coincidencia que los países que mejor han manejado la pandemia son aquellos liderados por mujeres.

A pesar de esto y aunque ha habido avances, la crisis sanitaria y económica mundial provocó la pérdida de miles de trabajos, dejando al emprendimiento como una alternativa para el desempleo, en vez de una puerta para hacerlo por vocación. Emprender por opción vendrá de la mano de un cambio cultural, de políticas públicas que incentiven a las empresas y a las mujeres a emprender – beneficios sociales y laborales – y de la inspiración de los modelos de rol, rol, de aquellas que lograron y le abrirán el paso a las demás.

Emprender no estaba en mi vocabulario en el colegio y en la universidad la cosa no cambió porque los profesores no promovían el emprendimiento. No fue hasta trabajar en Groupon donde aprendí una nueva forma de mirar el mundo, como lo hace un emprendedor. Abrí mi mente y comprendí que con innovación podía resolver problemáticas del país. Recibí comentarios como: ¿Por qué vas a dejar tu zona de confort? o ¡No vas a poder tomarte vacaciones ni postnatal! Y esto es justamente lo que los emprendedores buscamos: lo distinto, lo nuevo y lo creativo, siempre con un alto grado de riesgo.

Conmemoremos este 8M por aquellas que siguen viviendo injusticias, por aquellas que hoy pueden decir que salieron adelante a pesar de cientos de brechas y para algún día celebrar el camino recorrido y mirar con distancia las brechas de género por las que hoy nos estamos movilizando.