¿Hay o no hay recuperación de la economía?

Miguel Ricaurte Economista jefe Banco Itaú

Miguel Ricaurte

Hay un intenso debate sobre la calidad y durabilidad de la recuperación económica en Chile. Por un lado, hay quienes sostienen que la economía se está levantando, y señalan el mayor crecimiento este año respecto de 2017 como evidencia. Por el contrario, otros matizan la recuperación apoyándose en datos del mercado laboral, algunas cifras “malas” de actividad industrial (en meses recientes) y minería.

¿Hay o no hay recuperación? La respuesta es más compleja que sí o no.

La economía crecerá más este año que el anterior, es un hecho. El año cerraría con un crecimiento anual en torno a 4%, superior al 1,5% de 2017. Esto será en parte ayudado por la baja base de comparación para la minería el año pasado, mejores precios del cobre y mayor optimismo. En jerga automovilística, el velocímetro marca una mayor velocidad en 2018.

Pero la aceleración de la economía fue bajando de ritmo durante el año. Cuando calculamos el crecimiento entre trimestres (lo que hacemos mirando las series de actividad corregidas por estacionalidad), la economía se aceleró desde 2,7% entre el tercer y cuarto trimestre de 2017, hasta 4,9% entre el primer trimestre de 2018 y el último del año pasado. Es decir, al cierre del primer trimestre de este año, no sólo crecíamos mucho (4,5%), sino que cada vez lo hacíamos más rápido. Pero esta aceleración se moderó el segundo trimestre (a 2,7%) así como en el tercero (a un mínimo de 1,1% entre trimestres). Entonces, aunque el velocímetro marcó un crecimiento interanual de 4,2% en los primeros tres trimestres del año, paulatinamente se levantó el pie del acelerador, moderándose el impulso a la economía.

El sector minero le agregó volatilidad al crecimiento, mientras que la desaceleración vino de la actividad no minera. Tras la huelga de Escondida, el crecimiento minero se aceleró entre 40% y 50% (entre trimestres, corregido por estacionalidad y días laborales) en el segundo y tercer trimestre de 2017. En el último trimestre de 2017, el crecimiento de la minería se frenó (-7,1%), para acelerarse algo en el primer trimestre del año (+1,9%), frenarse en el segundo (-13,7%), y acelerarse nuevamente en el tercero (+9,8%). No obstante de que el pie se alternó entre el acelerador y el freno, el PIB minero creció 6,4% en los primeros nueve meses del año (-2% en 2017).

En cambio, la actividad no minera mostró su mayor aceleración en el tercer trimestre del año pasado (7,2%), se desaceleró hasta 3,5%-4,8% en los siguientes tres trimestres, y tuvo su menor impulso en el tercero (0,1%, cuando el pie prácticamente no topó el acelerador). Con todo, el crecimiento no minero ha sido 4% en lo que va del año (+1,8% en 2017).

La actividad ganaría impulso nuevamente. La desaceleración habría sido transitoria (gatillada por la baja en el precio del cobre, menor optimismo privado, mayor incertidumbre en el entorno internacional), con un mejor comienzo para el cuarto trimestre. Una importante aceleración por sobre el 1.1% del tercer trimestre permitiría alcanzar una expansión cercana a 3,5% en el último cuarto del año. La expectativa de una brecha que, tras cerrarse, se mantendría estable, es coherente con una velocidad de crecimiento moderada (presión estable sobre el acelerador) durante 2019, alcanzando crecimiento en torno a 3,5%.

Eso sí, el velocímetro (crecimiento interanual) marcará entre 3% y 3,3% durante el primer semestre, dada la base de comparación, lo que seguramente mantendrá esta discusión viva.