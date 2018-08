Columnistas

Magdalena Brzovic Socia de Brzovic & Cia

Magdalena Brzovic

¿Cómo entender este anuncio de Proyecto de Modernización?, sólo tenemos hasta ahora lo que dijo el Presidente el día martes y una minuta de los principales ejes del mismo y ya algunos critican y otros aplauden.

No sería conveniente y prudente darle el beneficio de esperar que entreguen el contenido completo? Con lo que hemos podido revisar hasta ahora este parece un esfuerzo importante por darle sentido a una reforma que cómo habrá sido de técnicamente defectuosa que tuvo que reformarse antes de entrar en vigencia. A mis 47, no conozco una ley que haya sido perfeccionada antes de entrar a regir!!!.

Sin embargo, se entiende que eso haya sido así, recordemos que el Proyecto de Reforma Tributaria presentado por Michelle Bachelet fue aprobado por la Cámara de Diputados sin que lo leyeran siquiera, y eso no lo digo yo, lo declararon los mismos disputados que lo aprobaron en 24 horas!!!. Incluso en el Senado hubo senadores que lo aprobaron sin haberse leído el texto completo, como relato más de alguna vez en entrevistas al entonces senador Candidato Presidencial.

El resultado de esa forma de legislar terminó en un monstruo que salió de la cocina de Zaldívar que nos devoró a todos. Contribuyentes sorprendidos, contadores, auditores y abogados apremiados por estudiar para no quedarnos fuera. Y resulta que nuevamente estamos con un Proyecto que cambia nuevamente las reglas del juego.

Las novedades que trae el anuncio del Ministro de Hacienda son buenas pero la experiencia indica que lo que sale del Congreso puede ser tan distinto a lo que presenta el ejecutivo, entonces no queda otra que esperar el texto que en definitiva se apruebe. ¿La pregunta es, y qué hacemos mientras eso ocurre? ¿Cómo prepararnos para este nuevo escenario tributario? Desde ya parece atractiva la idea de poder declarar bienes en el extranjero que no se han declarado en Chile, un nuevo Super 8 como se conoció vulgarmente en la Ley 20.780 de reforma tributaria, pero ahora sería un Super 10, es decir, aquellos que quieran "blanquear" activos que están en el extranjero deberán pagar al fisco de Chile un 10% sobre el valor de esos bienes. Rescatamos también el estatuto PYME, que de verdad simplifique la vida para los emprendedores y permita pagar una tasa menor de impuesto a la empresa, 25% versus 27%.

En esa misma línea la idea de la depreciación instantánea también es bienvenida, qué mejor que poder llevar a gastos la inversión que una empresa hace en activo fijo en el mismo año en que hace la inversión?

No puedo dejar de mencionar las normas que tratarán de dar certeza a los contribuyentes, y aquí aplaudimos la idea del Defensor del Contribuyente y el silencio administrativo positivo. La primera institución un contrapeso a la presencia del SII en todos los procesos en que se discuten impuestos y el segundo, lo que por años hemos reclamado de la administración del estado, si no se pronuncia dentro de un plazo prudente se entiende que me dan la razón.

Tal vez los términos no sean los más académicos, pero sirven para tratar de explicar en fácil estos temas que son de por sí áridos y por lo mismo la gente les huye y con mayor razón se discuten cargados de ideologías que sólo argumentan lo que técnicamente no pueden.

Esta vez seamos serios, saquémonos nuestras ideologías y prejuicios y hagamos un debate técnico y racional, que creo son las únicas formas de poder tener de una vez por todas un sistema tributario moderno y justo que haga que aquellos que pagan impuestos, que somos todos los chilenos sin excepción, veamos cómo se invierten bien esos dineros y de paso pagarlos pase a ser un aporte positivo y consciente al crecimiento de nuestro Chile.