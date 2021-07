Modificación al GNL inflexible: no es una liquidación de ropa

Columnistas

José Venegas Maluenda Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía

La Comisión Nacional de Energía se encuentra hace casi un año en un proceso de modificación de la Norma Técnica de Gas Natural inflexible (GNL), con la participación de diversos actores y que recientemente finalizó su consulta pública.

El profesor Humberto Verdejo, de la Usach, ha publicado una columna en esta sección sobre dicha materia, argumentando por una de las posiciones en conflicto, pero sobre conceptos que como regulador del sector energía debo aclarar.

El debate de la Norma Técnica de GNL se refiere a señales de despacho y, sobre todo, al mercado de costos marginales de corto plazo para los generadores. En ese mercado, una comparación con uno de ropa, u otro de oferta y demanda, es equivocada.

Según la ley, el mercado de costos marginales de energía en Chile es un mercado de costos auditados, donde los generadores deben mostrar el costo efectivo de sus insumos y no simplemente ofertar su energía al precio que por sí solos determinen. No puede ser comparado con una feria, donde el precio (alto o bajo) lo establece cada uno, según su interés particular.

No se trata de que se limite el que un agente quiera bajar el precio para liquidar sus existencias, porque compró en exceso y le sobran. Se trata de que no es aceptable que sólo a algunos agentes se les permita hacer esos cambios, mientras que a otros en el mismo mercado y producto se les exija que vendan siempre al mismo precio.

Puede discutirse si a futuro sería adecuado o no que el mercado de costos marginales se cambie (por ley) a uno de libre oferta, pero si así fuera, deberá ser para todos los agentes por igual y no sólo para los que traen GNL. Pero como eso no es lo que la ley dice hoy, no es correcto ni serio defender que hoy sólo algunos agentes puedan en exclusiva mantener la posibilidad de hacerlo, con gran ventaja respecto de los que no pueden y en desmedro de estos. Respecto de que los cambios regulatorios asociados al GNL para generación eléctrica vayan a afectar las tarifas actuales de los clientes, como se ha aseverado, corresponde aclarar que ello es errado. Las tarifas reguladas, además de estar estabilizadas desde el año 2019 y al menos hasta 2025, provienen de contratos de largo plazo suscritos a precios fijos que no sufrirán en absoluto por causa del cambio de la Norma Técnica en debate. No es efectivo que pagarán los clientes en sus casas.

Suena bien que se puedan liquidar las parkas cuando sobran, pero la verdad es que, en este caso, eso no llega a los consumidores y sirve solamente al intercambio de stock entre productores de parkas, en el ejemplo de la columna citada. Más raro es, además, que implícitamente se pida que sólo un tipo de fabricante de parkas pueda hacerlo y los otros no.