No se metan con mi taza, y eso significa más de lo que piensan

Columnistas

Pilita clark

Pilita clark

Cada pocas semanas, alguien en Financial Times envía un correo electrónico a toda la sala de redacción preguntando si alguien ha visto su muy querida taza perdida.

El mes pasado fue una de color púrpura con una foto de Duff, la cerveza favorita de Homero Simpson en el costado. Antes de eso, fue una con muchas fotos de gatos, otra con fotos de un niño y otra con un mapa del sistema solar que, según su dueño, tenía “un valor científico y sentimental inconmensurable”.

Esto generalmente conduce a la reaparición repentina de la taza y un poco de bromas sobre su pérdida. “Aunque lamento profundamente el triste robo de su taza y espero que el ladrón sea encontrado rápidamente, estoy seguro de que no puedo evitar ver esto como una reprimenda al ingenuo optimismo del lema”, escribió un colega a la persona que perdió una taza que llevaba el lema, “Procede como si el éxito fuera inevitable”.

Encuentro todo esto un recordatorio animador de la gente agradable con la que trabajo. Pero la semana pasada, sucedió algo que me hizo pensar nuevamente sobre esas tazas faltantes y lo que significan para sus dueños. Comenzó cuando se corrió la voz de que las personas que equipaban la nueva y lujosa oficina del FT al otro lado del río en la antigua casa de Bracken House pensaban que no debía tener basureros. En lugar de reciclar en las estaciones repartidas por la oficina, sólo habría uno o dos contenedores grandes al final de cada piso.

No estoy segura de cómo será esto. El personal de una compañía londinense que no tenía basureros ahora arroja basura en sus cajones o la tira al suelo junto a sus escritorios. En otro, la idea rápidamente se desmoronó frente a una amenaza de motín.

Esto puede sonar extraño, teniendo en cuenta todos los argumentos a favor de no tener basureros. Esforzarse en pararse a tirar la basura es bueno para su salud. Puedes toparte con otras personas e intercambiar información útil. También puede ser más ecológico, siempre que los contenedores grandes se utilicen para el reciclaje, ya que ayuda a evitar que las personas arrojen núcleos de manzanas a un contenedor personal con otras cosas que deberían reciclarse por separado.

El problema es que a las personas les gusta tener sus propios basureros por muchas de las mismas razones por las que les gusta su propia taza. Es mucho más conveniente y ofrece una medida de control personal e identidad que puede sentirse amenazada incluso en las oficinas modernas más benévolas.

Hablo como una patética renegada de los basureros. Cuando nuestros basureros personales desaparecieron de la noche a la mañana, comencé a usar una caja de cartón vacía en su lugar. También tengo una gran taza blanca con una agradable mancha café de té que nunca limpio, con la esperanza de que disuada a posibles ladrones. Sin embargo, no recuerdo que nadie se preocupara por sus basureros, y menos por sus tazas, cuando comencé a trabajar. Las cosas claramente han cambiado.

Un veterano del diseño de oficinas de Londres que encontré el otro día, Dan Callegari de la agencia Area, me dijo que el 60% de sus clientes ahora optaban por oficinas sin papel ni papeleras. Cerca de un 70% estaba adoptando alguna forma de espacio de trabajo compartido y al menos un 50% estaba abierto a la idea de prohibir comer en el escritorio.

Él admitió que las cosas no siempre funcionaron bien. “Siempre es difícil que el 100% de las personas asista a un viaje”, dijo, y agregó que esto subraya la importancia de explicar los beneficios del cambio. Sospecho que esto podría ser más fácil si las empresas fueran más abiertas acerca de una de las principales ventajas de muchas de las tendencias actuales de la oficina: ahorro de costos.

Encontrar cifras recientes sobre esto no es fácil. El departamento de Medio Ambiente del Reino Unido calculó hace más de una década que reemplazar los basureros personales en escritorios de servidores públicos con estaciones centrales de reciclaje ahorraría casi 5 mil libras anuales porque el personal de limpieza gastaría trece horas menos cada semana vaciando basureros individuales, colocando nuevos revestimientos, etc. Los ahorros sin dudas se han disparado desde entonces.

A medida que los arriendos de oficinas se disparan, hay un atractivo obvio de tener uno o dos contenedores grandes por piso en lugar de una carga de lugares de reciclaje o contenedores personales llenando el espacio. Lo mismo ocurre con la eliminación de percheros, armarios o escritorios infrautilizados.

Me gusta pensar que la resistencia no es inútil. Mientras tanto, me estoy quedando con mi caja de cartón, escondiendo mi taza antes de irme a casa cada noche y generalmente avanzando como si el éxito fuera, si no inevitable, al menos posible.