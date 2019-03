¡A clases, sonó la campana!

Padre Hugo Tagle

A hacerse el ánimo, que comienzan las clases. Y mirarlo como lo que realmente es: un tiempo de aprendizaje, crecimiento y maduración. Lo primero, agradecer por la posibilidad de crecer en conocimientos, aprender más y ser mejor persona. No es para nada obvio. Lamentablemente, si se mira el panorama global, son millones los niños que aún no reciben ningún tipo de educación y, si la tienen, es muy rudimentaria y básica. Aún son millones las personas que no saben leer ni escribir. Aprovechemos las oportunidades que se nos regalan.

Y el año académico no comienza sólo para los alumnos y profesores. Es para todos. Subámonos al carro de la educación. Para empezar, seamos más disciplinados y exigentes con nosotros mismos. Antes que exigirle mucho al sistema, al colegio y al mundo, comencemos por exigirnos más. Ponerse metas altas es comenzar bien el año. Dedicar más horas al estudio. Si me piden leer un libro, leeré dos. Si tengo que hacer veinte ejercicios de matemáticas, haré cuarenta. Siempre se puede dar más. El día entero es fuente de aprendizaje.

Proponerse hacer más deporte. Somos un país peligrosamente sedentario. Hacer deportes es en gran medida gratis y fácil. Siempre se puede salir a andar en bicicleta o jugar fútbol en una plaza. Felicito aquí a las municipalidades que han invertido en remozar las áreas de esparcimiento público, como canchas y plazas. Un servicio concreto y útil a toda la comunidad.

La mayoría de los colegios ofrecen actividades extraprogramáticas que, creo, se aprovechan poco. Invito a los padres y apoderados a mover a sus hijos a participar más de esas actividades, muchas de las cuales hay que suspender por falta de quórum.

Tengo una fijación con el tema de la lectura. Un país lector es un país más culto, más pacífico y tolerante. Si leyéramos más, seríamos más felices. Desafío a los alumnos a leer un tercio más de lo que exige el programa de lectura escolar, que ya es bastante bajo. Se puede. Yo mismo hice el ejercicio hace unos años atrás. Me leí los libros exigidos por el Mineduc para los primeros medios y me sobró tiempo para varios más. Si quiere que su hijo lea más, comience dando el ejemplo.

Respetemos a los profesores. Hable bien de los profesores de sus hijos. Casi siempre tienen razón. Buscan, al igual que usted, lo mejor para los alumnos. Se les endosa a ellos las falencias de la educación y eso es falso. La inmensa mayoría de los profesores de colegio que conozco realizan una maravillosa tarea. Ayudémoslos con buena disposición, atención y respeto ¡Un bendecido y exitoso año académico a todos!