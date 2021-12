Al final del día: consejos para fin de año

Padre Hugo Tagle

Padre Hugo Tagle

"Al atardecer de la vida seremos examinados en el amor". Esta frase de san Juan de la Cruz viene a cuento al final del año. De cada año, mes y día, la verdad. Cuánto afecto pusimos en lo que realizamos, o cuánto nos faltó, es parte de un sano balance anual.

Lo primero que debemos hacer es agradecer. Nada es obvio. Todo es gracia y regalo. Tanto lo positivo como lo negativo. Comenzar por agradecer los eventos familiares, laborales, de grupos de amigos vividos en el año que se termina. Son parte de las vivencias que dan sentido a la vida, le inyectan energía y, seguro, nos animan a levantarnos todos los días.

Segundo, perdonar los errores propios y ajenos. Tenga una mirada compasiva con los malos momentos vividos, especialmente si involucran a otras personas. Perdone y dé vuelta la hoja.

Aprendemos más de las malas experiencias, que son fuente de humildad, conocimientos y madurez. Deje de rumiar las malas experiencias, intoxica.

Y mirando al próximo año, propóngase compartir más con los demás. Solo tenemos esta vida para hacer el bien. Y es corta. Siempre hay alguien a quien dar una buena mano. Y habrá muchos a quienes ayudar.

Cultive la paciencia y templanza. Nos lleva a ser más sabios. Terminamos un año de crispación, tenso y complejo. El cultivo de una sabia serenidad interior, pensar antes de hablar, son buenos consejeros. El Papa Francisco citando a Guiraldes, escritor argentino, dice que, durante la juventud, una persona es "un riachuelo escabroso que corre sobre todo", pero cuando se hace mayor, se convierte en "un río que corre tranquila y pacíficamente". Algo de eso falta en nuestro querido Chile aún adolescente.

Disfrute más de las cosas simples de la vida. Caminar, hacer deporte, rezar, conversar, estar en familia. Leer. No se deje abrumar por ansiedades y apuros. Finalmente el cultivo de un equilibrio interior resulta más productivo y fecundo.

Será un año duro en lo económico, de apretarse el cinturón, de medidas fiscales poco populares, pero necesarias. Crear trabajo será una prioridad. Lo peor es el desempleo, sobre todo entre los jóvenes.

Y la regla de oro para éste y todos los años: tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Tomar la iniciativa y no esperar que el otro dé el primer paso de bondad, caridad, justicia y solidaridad. Quien siembra el bien, poco a poco verá los frutos. "Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece". "El bien no hace ruido, y el ruido no hace bien".

Construir y hacer propuestas positivas es desafiante. Entre todos, Chile será mejor.