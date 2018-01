Aporofilia

Padre Hugo Tagle

Dos organizaciones dedicadas al cultivo y cuidado del lenguaje eligen "la palabra del año". Una es el Diccionario de Oxford, por el inglés, y la Fundación del Español Urgente, por el lado castellano. Oxford eligió el término "youthquake", que podríamos traducirlo como "remezón juvenil". Hace alusión al enorme cambio cultural, político o social surgido de las acciones o influencia de los jóvenes en el año 2017. El tema de la nueva ola juvenil da para largo y lo dejamos para otra columna.

La Fundación del Español Urgente, en cambio, eligió la palabra “aporofobia”, un neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres. Como dice el informe, “la palabra fue acuñada por la filósofa española Adela Cortina en varios artículos de prensa, en los que llama la atención sobre el hecho de que se llama ‘xenofobia’ o ‘racismo’ al rechazo a inmigrantes o refugiados, cuando en realidad esa aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres”.

El comunicado de la fundación ahonda en la explicación: “‘Aporofobia’ pone nombre a una realidad, a un sentimiento que, a diferencia de otros, como la xenofobia o la homofobia, y aún estando muy presente en nuestra sociedad, nadie había bautizado”. Las cosas y fenómenos se hacen reales en la medida en que les ponemos nombre para hacerlas visibles. Si no lo tienen, esas realidades no existen o quedan difuminadas. No se pueden defender o denunciar.

La palabra describe con acierto un temor extendido pero no verbalizado. El rechazo no es a la inmigración. El rechazo es a la condición de pobres que los migrantes tienen. Ello se ve en “el drama de los migrantes en diversas partes del mundo, el empobrecimiento de extensas capas de la sociedad en muchos países y en las actitudes de algunos líderes y ciudadanos ante estos fenómenos”, añade el informe.

Venzamos nuestros miedos. Acerquémonos al otro. La integración real de los migrantes es fuente de riqueza, fecunda diversidad, aporte significativo al desarrollo social y material. Todos somos migrantes. Llama la atención que familias de fortunas chilenas, formadas de inmigrantes, cuentan con orgullo de los orígenes pobres de sus bisabuelos. Y con justa razón. Que de la aporofobia pasemos a la “aporofilia”, el amor a los pobres. El término no existe. Lo acabo de inventar. Pero es la actitud humana evidente ante quien sufre, es débil, se encuentra en desventaja. Solo creando puentes, destruyendo barreras, construimos sociedad. Ojalá la palabra “aporofilia” sea el término del 2018. Luchemos por ello.

