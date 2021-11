Hora de entendernos

Padre Hugo Tagle

Tras las elecciones de ayer domingo, ya se preparan dos coaliciones para diciembre. Recordemos que se eligieron también parlamentarios y consejeros regionales. Un dato importante, ya que ello marca una tendencia e influirá en la forma de hacer gobierno de los próximos años.

Cualquiera sea finalmente el Presidente elegido, sí podemos afirmar algo: desde veredas distintas, ambos candidatos quieren lo mejor para Chile. Ambos dicen entender las demandas de la gente para construir un país sólido, de progreso, justo y en paz. Creo en la buena voluntad e intenciones de las personas, sobre todo si aspiran a este cargo.

Eso sí, el elegido tendrá que abrirse a cambios en sus propuestas; mostrar flexibilidad y capacidad de diálogo y entendimiento. Un Presidente gobierna para todos los chilenos. Ya lo dijo el candidato Boric antes de las elecciones: "Eso es un deber, acá nadie basta por sí mismo. Necesitamos conversar con quienes podamos tener algunas diferencias". En efecto, la política de trincheras, encerrarse solo con su grupo, es mala política.

Habrá que revisar este "presidencialismo" algo extremo. No es mala idea pensar una suerte de parlamentarismo, que en otros países ha dado buenos resultados. Se asegura que, quien dirija el país, cuente con una mayoría parlamentaria que le permita gobernar eficientemente. Como sea, el Presidente de turno lo es para todo Chile y no para una porción, la cual debe considerar al "otro bando" como parte de esta casa común. Esto no es una guerra. Somos un país amante de la democracia. Los sectores de la izquierda no democrática deberán pensar cómo se suben a este barco, en que la alternancia del poder, el respeto a la libertad, al otro, son parte esencial de nuestra cultura.

Se debe defender ese marco básico de respeto a la democracia con más fuerza. En democracia, no hay razón para barricadas y violencia; para "el que baila pasa" y cobardías parecidas. Quien cree en la democracia, condena la violencia sin ambigüedades. La violencia vivida en estos años es una burla a los más pobres y vulnerables, los que más han perdido con la incertidumbre y miedos sembrados. La intolerancia y amenazas deben desaparecer de nuestra convivencia.

Bien por los que votaron ayer. Solo cumplieron con su deber. Cada uno apoyando a sus candidatos, construye patria y contribuye a los cambios que cree necesarios. Los que han obtenido un bajo respaldo ciudadano tienen tiempo hasta las próximas elecciones para revisar sus propuestas y presentarse de nuevo. Bondades de la democracia.