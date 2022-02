La tercera alternativa

Padre Hugo Tagle

Padre Hugo Tagle

Faltó una tercera alternativa en el plebiscito del pasado 25 de octubre. Quizá por el apuro y por simplificar la votación, se colocaron solo dos opciones: apruebo o rechazo.

En fin, esta es una de esas ocasiones en que se nos muestra que, en la vida, no todo es blanco y negro. Faltó la tercera, invitando a modificar la actual constitución, como se pidió tantas veces. Como se ha dicho, la mayoría de las reformas que piden la gente y que se manifiestan majaderamente en todas las encuestas, no tienen nada que ver con una nueva constitución. Por temor, prisas y buscar responder a esa sensación extendida de inconformidad ciudadana – existente en todos los lados por lo demás - se apostó por presentar estas dos alternativas. El resultado fue elocuente: Casi un 80% de los chilenos quiere un cambio. Indiscutible. Y, a pesar de los tropiezos de la convención constitucional, su desempeño cuestionable, las encuestas siguen mostrando un apoyo a la esperanza de que ella aún despierta. Ojalá no te decepcionen.

Eso sí, así como se está abierto a un apruebo, se debe tolerar la posibilidad igualmente legítima de un rechazo ¿Significaría volver a lo anterior? Creo que no. Ello debe llevar a cabo, por respeto a ese anhelo de cambio, una necesaria revisión de la actual carta fundamental. Las voces de preocupación que se escuchan en todo el espectro político democrático, hablan de la necesaria ductilidad, flexibilidad y capacidad de acuerdos que faltó hace años.

Pero, puestos ya a escribir una nueva constitución, resulta un modesto alivio y cuota de seriedad el respeto a los 2/3 de aprobación para todas sus normas. Al menos da garantías de que ellas cuentan con un respaldo importante.

Los convencionales deben hacerse cargo de sus errores. Su desprestigio no es fruto de una suerte de conspiración, un “todos contra ellos”, alimentada por una prensa u opinión pública malvada. Seguir con la cantinela de los ataques, victimizaciones infantiles, no tiene sustento alguno. La convención, su mesa directiva, debe ser honesta consigo mismo y corregir sus desaciertos. Su desempeño es su mejor o peor propaganda.

Cada grupo, convencional, debe estar dispuesto a ceder y comprender que el otro, representa a un sector de la sociedad que debe ser integrado. Uno de los errores del pasado fue justamente no haber sabido integrar, convencer o ganar a esas minorías descontentas y, hasta hace un tiempo, simplemente inexistentes para una “mayoría” que resultó no ser tal. Acostumbrémonos a trabajar en un país más diverso, variopinto y complejo. Es el gran desafío.