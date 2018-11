Padre Hugo Tagle

El Papa Francisco dedicó la pasada catequesis de miércoles al séptimo mandamiento: "No robarás".

Lo primero que se viene a la mente, dijo, es el tema de "la sustracción o retención ilícita de los bienes ajenos, y el debido respeto a la propiedad de los demás". En efecto, en toda cultura, robar es inaceptable, pues todas defienden el derecho a poseer bienes. Pero el Papa invitó a abrirse a una lectura más amplia del concepto, focalizando el tema de la propiedad de los bienes a la luz de la sabiduría cristiana. Recordó la destinación universal de los bienes y afirmó: "La sabiduría cristiana nos dice que, por voluntad divina, los frutos de la creación están destinados a todo el género humano. El destino universal de los bienes y su distribución justa es anterior al derecho a la propiedad privada, que debe estar en función de las necesidades primarias del hombre".

El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso a los bienes fundamentales. Sin embargo, muchos viven en una situación de pobreza escandalosa. La propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No podemos considerarnos dueños absolutos de las cosas.

"El mundo es uno solo", afirmó el Papa, "la humanidad es una sola", y la riqueza del mundo de hoy "está en las manos de las minorías de pocos y la pobreza es el sufrimiento de muchos, de la mayoría". Si en la Tierra hay hambre –prosiguió– no es porque falta el alimento. Más de la mitad de los alimentos termina finalmente en la basura.

En sentido positivo, el Señor nos llama a ser administradores responsables de su Providencia, a aprender a multiplicar con creatividad los bienes que poseemos para usarlos con generosidad en favor de nuestro prójimo, y de este modo crecer en la caridad y en la libertad.

"Lo que poseo verdaderamente es lo que sé donar", dijo. "Esta es la medida para evaluar cómo yo logro tener las riquezas, si logro bien o mal". "Si yo puedo donar soy rico no sólo en lo que poseo, sino también en la generosidad, generosidad como un deber de dar para que todos participen". Y esto porque, de hecho, si no logro donar algo es porque esa cosa me posee: "Soy esclavo, tiene poder sobre mí y soy esclavo", reiteró.

"'No robarás' significa ama con tus bienes, aprovecha tus medios para amar como puedes. Entonces tu vida se vuelve buena y el poseer se convierte verdaderamente en un don. Porque la vida no es tiempo para poseer, sino para amar".

Una sana reflexión para un uso responsable de mis bienes. Somos meros administradores, no dueños.