Pandemia y uso de internet en menores

Columnistas

ELENA CARRETERO GÓMEZ Economista

ELENA CARRETERO GÓMEZ

Muchas han sido las lecciones positivas del confinamiento producto de la pandemia. La primera, desde el plano humano, fue darnos cuenta que lo más importante para los seres humanos y que nos quitó la pandemia fue el estar juntos. La otra gran lección, desde el plano económico, fue darnos cuenta que podemos ser eficientes y eficaces a distancia, gracias a la tecnología y, por supuesto, a internet. Eso nos ha abierto la posibilidad de hacer negocios a distancia, y, también, que es al punto que quiero llegar en esta columna, nos ha abierto la opción de hacer educación a distancia. Ahora bien, la misma lección o beneficio derivado del Covid 19, puede convertirse en un arma de doble filo en los menores de 14 años —o incluso de 16— si no imponemos en el sistema ciertas regulaciones.

Los menores, antes de la pandemia, ya estaban demasiado expuestos a internet y a navegar sin restricciones de edad o burlando controles parentarios bien precarios. Ahora con la pandemia, tienen que realizar toda o gran parte de su educación en el mundo digital. Todas esas horas al día que antes compartían con gente, ahora son en las pantallas.

Muchos de nosotros hemos visto The Social Dilema, documental de Netflix que fue hecho prepandemia. Bueno, pues ahora multipliquen el riesgo en forma exponencial y tendremos un resultado realmente amplificado. El uso de internet urge a gritos que sea regulado en menores. Si fuimos capaces de crear una tecnología así con los modelos y algoritmos que hay detrás, no me digan que no somos capaces de crear regulaciones y/o filtros que impidan que nuestros menores sean expuestos a contenidos antes de que su capacidad de asimilación sea la adecuada.

Estamos proponiendo un planeta más sustentable y en el ámbito ambiental estamos haciendo esfuerzos globales por una descontaminación efectiva, pero en el ámbito social estamos remando al revés, estamos produciendo una “contaminación social”.

Esta reflexión venía hace tiempo rondando mi cabeza desde el lado de la sustentabilidad, no vamos a ser una especie sustentable si no entendemos cómo convivir en sociedad, el pilar social va a ser la clave de nuestra sustentabilidad en las próximas décadas. Pero hoy tiene una voz de alarma desde una vivencia personal y real. Un video de terror, que uno de mis hijos vio en un anuncio que se le abrió en redes sociales, le provocó una crisis de pánico de una semana; no podía dormir ni comer, solo pudimos sacarlo con la ayuda de un médico y con medicación y después de dos semanas aún permanece con secuelas.

¿Qué podemos hacer para proteger y educar en una infancia y pubertad en la era digital? La pregunta debe ser respondida por todos los actores que tienen un rol: padres, colegios, comunidades, empresas, gobierno. Todas las industrias con externalidades negativas hacia la salud de la población han sido reguladas y/o intervenidas. El negocio de las rrss en internet no puede ser el único no regulado, y esto era para ayer…