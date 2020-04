Cómo el coronavirus ha cambiado las vacaciones laborales

Pilita Clark

Pilita Clark

Pilita Clark

A principios de este año, hice un plan para pasar las vacaciones de Semana Santa volando en easyJet a una casa cerca de una playa en la costa sur de España. Junto con los planes de muchos otros, el mío fracasó.

EasyJet está en tierra. Estoy encerrada en Londres. La playa en España está cerrada y en una ciudad cerca de la costa, algunos residentes le arrojaron piedras a un convoy de ambulancias que estaban intentando transportar a jubilados evacuados de un centro de asistencia devastado por el coronavirus.

A fin de cuentas, fue bueno quedarme en casa, especialmente porque todavía tengo un trabajo y porque logré tomar gran parte de mis vacaciones anuales antes de que el mundo se cerrara. Muchos no pudieron hacerlo. Es una de tantas razones por la que la política del calendario de vacaciones de las oficinas se ha trastornado, a la vez que la noción de las vacaciones está cambiando radicalmente.

Ya que alguna vez tuve la responsabilidad de elaborar el calendario de vacaciones del equipo, sé que siempre ha requerido las habilidades de un diplomático ganador del Premio Nobel y las de un hábil carnicero. Las necesidades y deseos de todo el personal deben ser cuidadosamente controlados y juzgados antes de realizar un corte definitivo y decisivo. Es difícil imaginar cuánto más difícil es esa tarea ahora.

Hace unos días me encontré con varias personas en la City de Londres que habían estado trabajando horas agotadoras durante semanas, en equipos inundados de trabajo. Ahora se necesitaban voluntarios que cancelaran las vacaciones de Semana Santa que se habían reservado meses antes.

Nadie estaba arriesgando su vida, como lo hacen los trabajadores de la salud en todo el mundo. Todos podían trabajar en casa, a diferencia de los conductores de autobuses, el personal del supermercado y los empleados de servicios de mensajería, que no tienen otra opción.

Sin embargo, enfrentaban un dilema. Si no elegían seguir trabajando en su escritorio, ¿qué tan seguro sería su trabajo si su empresa comenzara a recortar empleos en su industria? Y si no podían tomarse unas vacaciones, ¿qué tan seguro sería su matrimonio, o equilibrio mental, después de otra semana agotadora de trabajo?

En el otro extremo del espectro, hablé con personas cuyos jefes les habían dicho que deberían irse ahora si podían, porque de lo contrario probablemente se cansarían demasiado y porque si todos intentaban tomarse un tiempo libre al mismo tiempo más tarde, provocaría el caos.

“Nos dijeron que no podemos permitir que todos tomen vacaciones en septiembre o cuando todo esto termine”, dijo un analista de un banco. “No hemos recibido ninguna regla formal al respecto desde arriba, pero esto es lo que está sucediendo en la división donde trabajo”.

Es justo, pensé, hasta que me uní a una reunión de video donde uno de los participantes anunció que estaba a punto de irse de vacaciones durante una semana. Para hacer exactamente qué, me pregunté. Ha sido impresionante leer sobre los británicos de la “Costa del Yorkshire” que han colocado toallas de playa y guijarros a sus salas para recrear las vacaciones que no pudieron tomar. El mejor ejemplo es la pareja francesa confinada que se tomó la molestia de publicar fotografías de ellos mismos con gafas de sol y trajes de baño para parecer que estaban en su vacación cancelada en México.

Sin embargo, en la vida real, ¿cuánta diversión se puede tener en unas vacaciones cuando estamos encerrados en casa? Un colega agotado que lo hizo me informó que fue mejor de lo esperado. Completar un rompecabezas de 1.000 piezas por primera vez en años resultó sorprendentemente terapéutico. Fue agradable ver a sus hijos adolescentes sorprendidos de descubrir durante una noche de cine familiar que Alien y otras películas realizadas décadas antes de que nacieran eran realmente bastante buenas. Y había avanzado mucho en uno o dos importantes proyectos pendientes en la casa.

Aún así, hubiera preferido pasar su la semana libre en el campo según el plan original. Y también le preocupaba la cuestión no insignificante de haber desperdiciado sus valiosas vacaciones anuales en cautiverio. O eso pensaba mi colega. En un ejemplo de la confusión masiva provocada por el coronavirus, ni él ni yo sabíamos en ese momento que el gobierno había hecho un anuncio notable sobre las vacaciones anuales legales, que en su mayoría se pierden si no se toman.

Para ayudar a las industrias clave, el gobierno anunció que las reglas se relajarían para que los trabajadores pudieran tomar las vacaciones no utilizadas en los próximos dos años. Esta medida se había difundido, pero en el tsunami de las noticias de coronavirus, aún no nos habíamos enterado. En otras palabras, fue muy parecido a lo demás que está sucediendo en este momento tan extraño e inquietante.